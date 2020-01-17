4 DEAŞ'lı terörist daha iade edildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki harekat bölgelerinde ve yurt içinde yaptığı operasyonlarda yakalanan DEAŞ'lıların ülkelerine gönderilme işlemleri devam ediyor.

4 ALMAN DEAŞLI İADE EDİLDİ

Bu kapsamda bugün de Almanya uyruklu 4 DEAŞ'lı teröristin sınır dışı edildiği açıklandı.

SINIR DIŞI EDİLENLERİN SAYISI 179 OLDU

Konuya ilişkin açıklama İçişleri bakanlığından geldi. İçişleri Bakanlığı, yabancı teröristlerin ülkelerine iadelerine devam edildiğini, bu kapsamda bugün Almanya uyruklu 4 teröristin ülkesine sınır dışı edildiğini ve 11 Kasım 2019 tarihinden bugüne kadar ülkesine iade edilen yabancı terörist sayısının 179 olduğunu açıkladı.