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4 DEAŞ'lı terörist daha iade edildi

İçişleri Bakanlığı, ALman uyruklu 4 DEAŞ'lı teröristin daha ülkelerine iade edildiğini açıkladı.

Haber Merkezi | 17.01.2020 - 20:08..
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Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki harekat bölgelerinde ve yurt içinde yaptığı operasyonlarda yakalanan DEAŞ'lıların ülkelerine gönderilme işlemleri devam ediyor.

4 ALMAN DEAŞLI İADE EDİLDİ

Bu kapsamda bugün de Almanya uyruklu 4 DEAŞ'lı teröristin sınır dışı edildiği açıklandı.

SINIR DIŞI EDİLENLERİN SAYISI 179 OLDU

Konuya ilişkin açıklama İçişleri bakanlığından geldi. İçişleri Bakanlığı, yabancı teröristlerin ülkelerine iadelerine devam edildiğini, bu kapsamda bugün Almanya uyruklu 4 teröristin ülkesine sınır dışı edildiğini ve 11 Kasım 2019 tarihinden bugüne kadar ülkesine iade edilen yabancı terörist sayısının 179 olduğunu açıkladı.

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