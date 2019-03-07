4 DEAŞ'lı yanlarındaki 10 çocukla yakalandı

Geçtiğimiz sene Mardin'i 710 bin turistin ziyaret ettiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Huzur ortamı sürdükçe Mardin'in otelleri konakları turistle dolup taşmaya devam edecektir" dedi.

Brüt döviz rezervleri 1 milyar dolara yakın artarken, altın rezervleri 121 milyon dolar arttı.

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36 ülke Cemal Kaşıkçı cinayetini kınadı

AB üyesi 28 ülkenin de dahil olduğu 36 ülke, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetini "en sert" şekilde kınadı, sorumlulardan hesap sorulması çağrısı yaptı