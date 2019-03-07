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4 dil becerisi Türkçe sınavları ortaokullarda başlıyor

Türkçe'de 4 dil becerisinin ölçülmesine ilişkin ilk sınav, ortaokullarda pilot olarak yapılacak.

Haber Merkezi | 07.03.2019 - 08:58..
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Milli Eğitim Bakanı (MEB) Ziya Selçuk, öğrencilerin Türkçe ve yabancı dil yeterliliklerine ilişkin yürüttükleri çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Öncelikle öğretmen eğitimine dönük çok güçlü birtakım çalışmaların, projelerin bulunduğunu aktaran Selçuk, "Bunun İngilizce, Almanca veya Arapça ile ilgili boyutları var. Mesela Ürdün ve Katar'la, Arapça öğretmenlerimizin eğitimine ilişkin bazı çalışmalar yürütüyoruz." diye konuştu.

SINAVIN TARİHİ BELLİ OLDU

Türkçe'de 4 dil becerisinin ölçülmesine ilişkin sınav, mart ayının üçüncü haftasında pilot olarak ortaokul 7. sınıflarda başlıyor.

4 dil becerisi Türkçe sınavları ortaokullarda başlıyor

"BUGÜNE KADAR HİÇ YAPILMADI"

Bakan Selçuk, "Türkiye'de ilk kez bir çocuğun, dinleme, konuşma, yazma, okuduğunu anlama vesaire hangi seviyede olduğunu göreceğiz. Bu şu ana kadar hiç yapılmamış bir şey. Bu nisan ayında 15 ilde yapılacak ama ilk pilotu martın üçüncü haftası Ankara'da yapılacak. Bu bir sınav gibi değil. Bizim çocuklarımız acaba dil gelişiminde neredeler? Acaba bizim müfredatın hangi kısmı ne kadar etkili oluyor? Bunların analizi. Bunlara katkı sağlayacak bir çalışma. Bu büyük bir araştırma projesi. Bu bir yazılım aynı zamanda. Bununla biz Türkçemizin fotoğrafını da anlamış olacağız çocuklarımız açısından." dedi.

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