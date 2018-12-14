TÖREN DÜZENLENDİ YEMİNLER EDİLDİ

4'üncü dönem bedelli erler için düzenlenen yemin töreni, sancak geçişinin ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Sancak tanıtımından sonra silahlar ve Türk bayraklarının bulunduğu masaların etrafında sıralanan 3 bin 92 asker, Türk bayrağı ile silah üzerine el basarak yemin etti.

4. dönem bedelli erler yemin etti FOTO GALERİ

Ardından birliğe ilk katılan askerler tarafından yaş kütüğüne plaket çakıldı.

Törende, vatani görevlerini daha önce Muhabere Elektronik Bilgi Sistemleri (MEBS) Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında yapan, çocukları da yemin töreninde ant içen baba ve dedeler ile okula ilk katılan askerlere belge ve hediyeler verildi.

"YEMİNLERİNE SADIK KALACAKLARINA İNANIYORUM"

MEBS Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Muhabere Albay Faruk Tosun, törende yaptığı konuşmada, askerlerin yeminlerine hayatları boyunca bağlı kalacaklarına, vatanın selameti için alacakları her türlü vazifeye daima hazır olacaklarına gönülden inandığını belirtti.

Tosun, Mehmetçiklere seslenerek, "Bu yemin ile sizler milletimize sadakatle hizmet edeceğinizi, emirlere ve amirlerinize mutlak itaat edeceğinizi, ulusumuzun güvenine layık olacağınızı ve Atatürkçü düşünce sistemine gönülden bağlı kalacağınızı beyan ettiniz. Bu beyanın teminatı şeref ve namustur." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından bando ve marşlar eşliğinde yapılan resmi geçit sonrasında, askerler aileleriyle bir araya gelerek hasret giderdi.