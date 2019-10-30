4 gün önce kaybolan kadın ölü bulundu

Adana'nın Ceyhan ilçesi Büyükmangıt Mahallesi'nde yaşayan 38 yaşındaki Fatma Efe, 26 Ekim Cumartesi günü sabah çıktığı evine geri dönmedi.

Bunun üzerine aile, polise kayıp başvurusunda bulundu.

BİR TÜRLÜ BULUNAMAYINCA POLİSE HABER VERİLDİ

Yapılan aramalara rağmen genç kadın, bir türlü bulunamadı. Dün akşam saatlerinde ise Büyükmangıt Mahallesi Ceyhan Nehri'nde su yüzeyinde bir kadın cesedi olduğu ihbarı üzerine bölgeye polis ekibi sevk edildi.

OTOPSİ YAPILACAK

Genç kadının cesedinin çıkartılması için su altı polis ekipleri de olay yerine geldi. Su altı polisleri, nehre girerek kadının cesedini çıkardı. Yapılan incelemede cesedin, kayıp Fatma Efe'ye ait olduğu belirlendi. Kadının cesedi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırılırken, intihar etmiş olabileceği üzerine duruluyor.