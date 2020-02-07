4 günde 90 bin İdlibli Türkiye sınırında geldi

Bölgede göç verilerine ilişkin çalışma yürüten Suriye Müdahale Koordinatörlüğünden edinilen bilgiye göre; İdlib kent merkezi, Eriha, Serakib ve Cebel Zaviye bölgeleri ile Halep'in batısı ve güneyinden Türkiye sınırına sivillerin göçü devam ediyor.

4 GÜNLÜK RAKAM

Esad ordusu ile İran destekli terörist gruplardan oluşan rejim güçleri ve Rusya'nın saldırıları sonucunda, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi içerisinde yer alan söz konusu bu bölgelerden son 4 günde 90 bin sivil daha yerinden edildi.

Yerinden edilenlerin büyük kısmı, Türkiye sınırı hattındaki kamplar bölgesine gelirken bir kısmı da Türkiye'nin terörden arındırdığı Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgesine sığınıyor.

TOPLAM SAYISI 2 MİLYONA YAKLAŞTI

İdlib'in güneyi ve güneydoğusu ile Halep'in batı ve güney kırsalındaki yerleşimlerinden Ocak 2019'dan beri Türkiye sınırı yakınlarına göç edenlerin sayısı 1 milyon 767 bine ulaştı.

İNSANLAR YARDIM BEKLİYOR

Öte yandan İdlib il merkezinden sivillerin kaçışı artarak devam ederken Halep'in batı ve güney kırsalındaki Daret İzze, Etarib, Hıreytan, Hayyan, Anadan ve Ayncara gibi bölgelerden de göçler sürüyor.

İdlib'deki kampların dolması, yeni çadır kurulacak alan ile altyapının bulunmaması ve yardımların azalması nedeniyle binlerce sivil, sığınacak yer bulmakta güçlük çekiyor.

Saldırılardan kaçarak evsiz kalan ve temel yaşam malzemelerini temin etmekte zorlanan binlerce aile, yardım bekliyor.