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4 gündür kayalıklarda mahsur kalan oğlak kurtarıldı

Osmaniye'de 4 gün önce sürüden ayrılarak düştüğü kayalıklar arasındaki boşlukta sıkışan oğlak, AFAD ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

AA | 05.10.2019 - 01:34..
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Sumbas ilçesinin Taşköprü köyünde, Bilal Uçuk, 4 gün önce kendisine ait sürüyü kayalıklarda otlatırken, sürüden ayrılan bir oğlak, kayalıklar arasındaki boşluğa düştü. Uçuk, 4 gün boyunca köylüler ile oğlağı kurtarmaya çalıştı ancak başarılı olamadı.

4 gündür kayalıklarda mahsur kalan oğlak kurtarıldı

4 GÜNLÜK ESARETİ SON BULDU

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sevk edilen AFAD ekipleri, saatler süren çalışma sonrası oğlağı sıkıştığı yerden kurtardı. Ekipler, 4 gündür yemek yemeyen ve su içmeyen oğlağa su ve yemek verdikten sonra sahibine teslim etti.

4 gündür kayalıklarda mahsur kalan oğlak kurtarıldı

4 gündür kayalıklarda mahsur kalan oğlak kurtarıldı

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