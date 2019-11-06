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4 gündür kayıp olan gencin öldürüldüğü ortaya çıktı

Çanakkale'de 4 gün önce kaybolan Gökhan Özkan'ın, Ayvacık ilçesinin Arıklı köy yolu kenarındaki ormanlık alanda cansız bedeni bulundu.

DHA | 06.11.2019 - 23:55..
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Ezine ilçesinde oturan ve 4 gün önce kaybolan Gökhan Özkan'dan(23) haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. Kayıp ihbarı üzerine çalışma başlatan Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Özkan'ın en son Ayvacık ilçesinde oturan arkadaşı E.O. ile görüldüğünü belirledi.

Çanakkale'de 4 gündür kayıp olan gencin öldürüldüğü ortaya çıktı -1

ARKADAŞI CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alınan E.O., emniyetteki ifadesinde, Ayvacık-Küçükkuyu arasındaki Arıklı köyündeki ormanlık alanda av tüfeğiyle 2 el ateş ederek Özkan'ı  öldürdüğünü itiraf etti. E.O., polis ekiplerine, cesedin bulunduğu yeri de gösterirken, Gökhan Özkan'ın cansız bedeni ise otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Çanakkale'de 4 gündür kayıp olan gencin öldürüldüğü ortaya çıktı -2

"13 YAŞINDAKİ KIZIMLA İLİŞKİSİ VARDI"

Suçunu itiraf eden E.O. ise emniyetteki işlemlerinin ardından Ayvacık Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edildi. E.O.'nun ifadesinde, Gökhan Özkan'ı 13 yaşındaki kızıyla ilişkisi olduğu için öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

Çanakkale'de 4 gündür kayıp olan gencin öldürüldüğü ortaya çıktı -3

Çanakkale'de 4 gündür kayıp olan gencin öldürüldüğü ortaya çıktı -4

Çanakkale'de 4 gündür kayıp olan gencin öldürüldüğü ortaya çıktı -5

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