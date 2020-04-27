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4 günlük sokağa çıkma yasağı sona erdi

Koronavirüs ile mücadele kapsamında ilan edilen 22 Nisan saat 24:00 ile 26 Nisan saat 24:00 arası 4 günlük sokağa çıkma yasağı bitti.

AA |
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4 günlük sokağa çıkma yasağı sona erdi

4 günlük sokağa çıkma yasağı sona erdi

Koronavirüs ile mücadele kapsamında 31 şehirde ilan edilen 22 Nisan saat 24:00 ile 26 Nisan saat 24:00 arası 4 günlük sokağa çıkma yasağı sona erdi.

DİĞER KISITLAMALAR DEVAM EDECEK

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, sokağa çıkma yasağının bitmesinin yanında, 31 il için getirilen şehir giriş/çıkış sınırlaması ve ülke genelinde 65 yaş ve üstü İle kronik rahatsızlığı bulunan ile 20 yaş altındaki vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamalarının devam edeceği belirtildi.

63 MİLYON EVDE KALDI

Bakanlık açıklamasında,"Dört günü kapsayan süreç içerisinde; 31 ilimizde toplam 63 milyon 640 bin vatandaşımız sokağa çıkma kısıtlaması kararına daha önceki kısıtlama kararlarında da olduğu gibi ‘evlerinde kalarak yüksek bir oranda uyum sağlamıştır." ifadelerine yer verildi.

4 günlük sokağa çıkma yasağı sona erdi

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