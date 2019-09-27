1 Samsung, uygun fiyatlı Galaxy Note modeli üzerinde çalışıyor Samsung, Galaxy Note 10 serisinin pahalı olması nedeniyle, daha uygun fiyatlı bir Galaxy Note modeli satışa çıkaracak.

2 Abdullah Avcı'nın istifa kararı Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın yeni seçilecek olan yönetimin önünü açmak için istifa edeceği öğrenildi.

3 Turkcell ve Türk Telekom deprem sınavını geçemedi İstanbul'da etkili olan depremin ardından Megakent'te cep telefonları işlevsiz hale geldi. GSM şirketlerine tepki büyük.

4 Ali Koç derbiyi evinde izleyecek Ali Koç ile Fatih Terim arasında yaşanan 'sicil' gerilim devam ediyor. Şu ana kadar Fenerbahçe'den talep gelmemesi üzerine tüm locaları kiralayan G.Saray yönetimi, Koç'a yer bırakmadı.

5 Van'da öldürülen terörist 'Gri Liste'de çıktı Van kırsalında etkisiz hale getirilen teröristin, 'Gri Liste'de bulunan Bayram Başkala olduğu ortaya çıktı.

6 4 il için sağanak uyarısı Meteoroloji; İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da sağanak beklendiğini, ancak sıcaklıkların değişmeyeceğini açıkladı.