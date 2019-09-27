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4 il için sağanak uyarısı

Meteoroloji; İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da sağanak beklendiğini, ancak sıcaklıkların değişmeyeceğini açıkladı.

AA | 27.09.2019 - 09:25..
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Meteoroloji'den 4 il için uyarı geldi.

Marmara Bölgesi'nde İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞINDA DEĞİŞİKLİK BEKLENMİYOR

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgedeki hava sıcaklığında önemli değişiklik beklenmiyor.

4 il için sağanak uyarısı

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNDE OLACAK

Sıcaklığın mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede, parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak.

RÜZGAR DA ETKİLİ OLACAK

İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde sağanak öngörülen bölgede, rüzgar batı ve kuzeybatı yönlerden orta kuvvette esecek.

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