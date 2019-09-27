4 il için sağanak uyarısı

Meteoroloji'den 4 il için uyarı geldi.
Marmara Bölgesi'nde İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞINDA DEĞİŞİKLİK BEKLENMİYOR
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgedeki hava sıcaklığında önemli değişiklik beklenmiyor.
SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNDE OLACAK
Sıcaklığın mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede, parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak.
RÜZGAR DA ETKİLİ OLACAK
İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde sağanak öngörülen bölgede, rüzgar batı ve kuzeybatı yönlerden orta kuvvette esecek.