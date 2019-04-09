4 ilde suç örgütüne operasyon: 29 gözaltı

İzmir Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, Ödemiş merkezli olarak Tire, Kiraz, Beydağ, Çeşme ilçeleri ile İzmir merkez, Aydın, Bolu ve İstanbul’da eş zamanlı olarak sabah saatlerinde operasyonlar düzenlendi.

51 AYRI SUÇTAN İŞLEM YAPILDI

Soruşturmayla ilgili Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Ödemiş’te halk üzerinde baskı kurmak suretiyle; haksız ekonomik gelir elde etmek ve bu doğrultuda suç işlemek amacıyla silahlı suç örgütü kurma, yönetme, bu örgüte üye olma, örgüt adına suç işleme, örgüte yardımda bulunma, tefecilik yapmak, nitelikli yağma suçunu işlemek gibi çeşitli nedenlerle 51 ayrı eylem niteliği taşıyan suçu işledikleri değerlendirilen şüphelilerin yakalanmaları için operasyon düzenlendiği bildirildi.

SORUŞTURMALAR DEVAM EDİYOR

Soruşturma kapsamında halen cezaevinde başka suçlardan hükümlü olarak bulunan örgüt liderleri; T.G. ve A.T.B.’nin yanı sıra S.Ş., F.K., B.Y., Y.A., M.A., Y.V., S.B., İ.D.G., H.E., H.A., İ.A., O.O., Ü.T., M.T., Y.A., D.G., İ.K., T.U., M.D., S.P., H.Ç., O.D., T.Ş., A.K., B.D., S.M., K.Y., G.M. ve H.P, isimli şüphelilerin yakalanarak gözaltına alındığı ve soruşturmanın devam ettiği belirtildi.