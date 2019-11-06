4 kardeşin ölümünde antidepresan şüphesi

İstanbul Fatih'te iddiaya göre kapısında 'Dikkat siyanür var' yazılı not olan bir evde, 2'si kadın 4 kardeş ölü bulundu.

4 KARDEŞİN CESEDİ BULUNDU

Olay yerine AFAD ekipleri çağrıldı, gerekli tedbirlerin alınmasının ardından içeriye giren ekipler kardeş oldukları öğrenilen 48 yaşındaki Cüneyt Yetişkin, 54 yaşındaki Oya Yetişkin, 60 yaşındaki Kamuran Yetişkin ve 56 yaşındaki Yaşar Yetişkin'in cansız bedenleriyle karşılaştı.

POLİS, ANTİDEPRESANDAN ŞÜPHELENİYOR

Polisin ilk tespiti, 4 kardeşin çok sayıda antidepresan içerek intihar ettiği yönünde. Kardeşlerin kesin ölüm nedeni, Adli Tıp'taki inceleme sonrası belli olacak. Sabıkası bulunmayan 4 kardeşten birinin, sara hastası olduğu öğrenildi.

2 AYLIK ELEKTRİK BORÇLARI BİRİKTİ, KESTİLER

Öte yandan intihar eden 4 kardeşin evine gelen BEDAŞ ekipleri 607.16 liralık elektrik faturasının 2 aydır ödenmediği gerekçesiyle elektrikleri kesti.