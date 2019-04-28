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4 katlı binada çıkan yangında 2 kişi hastanelik oldu

Kocaeli'de bir binanın ilk katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

İHA | 28.04.2019 - 20:37..
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Gebze ilçesinde 4 katlı binanın 1'inci katında bulunan evde yangın çıktı. Yangını gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edilirken, binada bulunan Azize M. ve Sevcan B. isimli 2 kadın dumandan etkilendi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık kipleri tarafından ilk müdahaleleri ambulansta yapılan yaralılar, Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

ELEKTRİK KONTAĞINDAN ÇIKTI

Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, alevlere müdahale etmek için çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan müdahale ile alevler kısa süre sonra kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekipler tarafından yapılan incelemelerde yangının elektrik kontağından kaynaklandığı tespit edildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

4 katlı binada çıkan yangında 2 kişi hastanelik oldu

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