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4 katlı binanın giriş katındaki daire alev alev yandı

Gece saatlerinde 4 katlı bir binanın birinci katında bulunan dairede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

DHA | 16.08.2019 - 23:39..
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Beyoğlu, Gümüşsuyu Mahallesi'nde gece saat 22:00 sıralarında yangın meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Kazancı yokuşunda bulunan 4 katlı bir binanın birinci katında bulunan dairede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevler kısa sürede tüm daireyi sararken çevrede bulunanlar durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan daireye müdahale etti. Polis ekipleri de çevrede önlem aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın söndürülerek soğutma çalışması yapıldı.

CAN KAYBI YAŞANMADI

Yangın sonrası herhangi bir can kaybı yaşanmazken daire de maddi hasar meydana geldi. Yangın sırasında dairede kimsenin olmadığı öğrenildi. 
Yangını gören bir vatandaş , "Kapının önündeydik bir baktık komşunun dairesinden dumanlar çıkmaya başladı. Bizim arkadaşlarla üst kata çıktık camları kırdık müdahale ettik. İçeride hiç kimse yoktu. Evde değillerdi ulaşamadık, ölen ya da yaralanan yok" dedi.

 


4 katlı binanın giriş katındaki daire alev alev yandı

4 katlı binanın giriş katındaki daire alev alev yandı

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