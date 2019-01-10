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4 kişilik aile sobadan sızan gazla zehirlendi

Evlerinde ısınmak için soba yakan 4 kişilik aile sızan gazla zehirlenip hastaneye kaldırıldı.

İHA | 10.01.2019 - 06:49..
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Düzce’de Yeşildağ ailesi havaların soğuk olması nedeniyle gece sobayı yakarak yattı. Ancak ters esen lodos nedeniyle baca tepmesi sonucu karbon monoksit eve sızınca 2’si çocuk 4 kişi sızan gazdan etkilendi.

4 kişilik aile sobadan sızan gazla zehirlendi

4 kişilik aile sobadan sızan gazla zehirlendi VİDEO

KOMŞULAR YARDIMA KOŞTU

İş çıkışı baba Abdülkadir Yeşildağ eve geldiğinde baygın halde yatmakta olan Kayınvalidesi Naime Yeşildağ, evin hanımı Hediye Yeşildağ ile çocuklar Umut ve Kadem Yeşildağ’ı fark etti. Hemen komşularına haber veren Baba Abdülkadir Yeşildağ’ın yardım çığlıklarına komşuları yetişti.

4 kişilik aile sobadan sızan gazla zehirlendi

Komşuları hemen 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri aileye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra 4 kişilik aile ambulanslarla Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi ile Atatürk Devlet Hastanesi’ne sevk ettiler.
Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen annane Naime, anne Hediye, Umut ve Kadem Yeşildağ’ın tedavileri devam ediyor.
4 kişilik aile sobadan sızan gazla zehirlendi

4 kişilik aile sobadan sızan gazla zehirlendi

4 kişilik aile sobadan sızan gazla zehirlendi

4 kişilik aile sobadan sızan gazla zehirlendi

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