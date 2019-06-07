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4 kişinin öldüğü fabrika yangını sonrası gözaltı kararı

Kocaeli'de dün 4 kişinin hayatını kaybettiği yangn faciası sonrası 30 kişinin ifadesi alındı.

AA | 07.06.2019 - 15:48..
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Kocaeli'de Çayırova'ya bağlı Cumhuriyet Mahallesi'ndeki ev tekstil ürünleri üretimi yapılan fabrikada dün yangın çıktı. Alevler, 4,5 saat süren çalışmaların ardından kontrol altına alınarak, söndürüldü. Fabrikada mahsur kalan 4 işçi, yaşamını yitirirken, dumandan etkilenen 5 işçi de hastanede tedaviye alındı.

İşçilerin cansız bedenleri, Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. 4 işçiden 3'ünün Suriye uyruklu, 1'inin ise Afganistan uyruklu olduğu öğrenildi. Otopsi sonucu işçilerin kimlikleri belirlenecek.

4 kişinin öldüğü fabrika yangını sonrası gözaltı kararı

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Öte yandan bugün fabrikada soğutma çalışmalarına devam edilirken, enkazdan hala dumanların yükseldiği görüldü. Bir ara enkazdan küçük alevler yükselirken, itfaiye ekibi su tuttu.

4 kişinin öldüğü fabrika yangını sonrası gözaltı kararı

FABRİKA SAHİBİ GÖZALTINDA

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yangınla ilgili 2 savcı görevlendirirken, 30 kişinin ifadesi alındı. Fabrikanın sahibi ile binayı kiraya veren kişi gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında, kaçak olarak çalıştığı öğrenilen 8 yabancı uyruklunun, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edileceği öğrenildi.

4 kişinin öldüğü fabrika yangını sonrası gözaltı kararı

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