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4 kişiyi öldüren cani akıllı çıktı

Bursa'da iftar sofrasında ailesinin 4 ferdini tabanca ile öldüren sanığın, akli dengesi yerinde çıktı. Bu durumu kabul etmeyen sanık, itiraz edeceğini söyledi.

İHA | 31.10.2019 - 17:33..
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Bursa'nın Mudanya ilçesinde geçtiğimiz yıl meydana gelen olayda, psikolojik tedavi gördüğü belirtilen Hamza Sakin, iftar saatinde tabancasını çekip dehşet saçtı.

AİLESİNDEN 4 BİREYİ ÖLDÜRDÜ

Hamza Sakin (42); babası Hasan Sakin ile çocukları Rümeysa (18) ve Süleyman'a (15) kurşun yağdırdı. Sakin, kaçmaya çalışan eşi Havva Sakin'i (38) de sığındığı evin önündeki sundurmada yakalayıp tabancayla vurduktan sonra boğazına bıçağı sapladı.

4 kişiyi öldüren cani akıllı çıktı

İKİ ŞARJÖR BOŞALTTI

Silah seslerini duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine gelen polis ve jandarma ekipleri ile sağlık görevlileri, Hasan Sakin ile gelini Havva ve torunları Rümeysa ve Süleyman'ın öldüğünü belirledi. Aile bireyerinin üzerine iki şarjör boşaltan Hamza Sakin, tutuklandı.

4 kişiyi öldüren cani akıllı çıktı

"EŞİMİN BENİ ALDATTIĞINDAN ŞÜPHELENİYORDUM"

Bursa 12. Ağır Ceza Mahkemesi’nde, "yakın akrabayı öldürmek" suçundan 4 kez ağırlaştırılmış hapis cezası talebiyle hakkında dava açılan Hamza Sakin'in yargılanmasına devam edildi. Daha önceki ifadelerini tekrarlayan sanık, “Ruhsatlı olan tabancamı 6 ay önce satın aldım. Eşimin beni aldattığından şüpheleniyordum. Son zamanlarda benden uzak durmaya başladı. Olay akşamı iftar olduğu için hep birlikte sofraya oturduk. O sırada çocuklar annesine 'fahişe' deyince, eşim de oğlana 'nonoş' dedi. Babam da ailemden yana oluyordu. Birden kendimi kaybettim ve tabancamı çıkarıp ateş ettim. Bir anlık gaflet sonucu hepsini öldürdüm. Tabancamı onları öldürmek için almadım.” dedi.

4 kişiyi öldüren cani akıllı çıktı

KARARA İTİRAZ EDECEKMİŞ

Mahkeme heyeti, İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan gelen raporda sanığın cezai ehliyetinin bulunduğunu belirtti. Sanık, akli dengesinin yerinde olduğuna dair raporu kabul etmeyip, karara itiraz edeceğini söyledi. Mahkeme heyeti, sanık avukatlarının mühlet istemesinin ardından duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

4 kişiyi öldüren cani akıllı çıktıRümeysa Sakin

4 kişiyi öldüren cani akıllı çıktıSüleyman Sakin

4 kişiyi öldüren cani akıllı çıktıHavva Sakin

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