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4 milyonluk lüks araca 1.6 milyon TL’den alıcı çıkmadı

Gümrüğe takılan 4 milyonluk Rolls-Royce, 1.6 milyon liradan satışa sunulmasına rağmen alıcısı çıkmadı.

İHA | 15.10.2019 - 12:04..
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Antalya’da gümrüğe takılan yüzlerce araç, e-ihale yöntemiyle satışa sunulup araçlardan elde edilen gelir, devletin kasasına giriyor.

Araçların arasında yer alan 4 milyon TL piyasa değerindeki Rolls-Royce markalı otomobil ise dikkat çekiyor.

TEMİNAT TUTARI 100 BİN TL

Hangarda yer alan araçlar arasında en dikkat çekeni ise piyasa değeri 4 milyon TL olan Rolls-Royce markalı otomobil oldu. Bir önceki sahibi gizli tutulan ve M plakalı özel statüdeki otomobil, 26-28 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen e-ihale ile 3 milyon TL’den satışa sunuldu. Azami teminat tutarı 100 bin lira olarak belirlenen aracın, ilk ihalesine katılım olmadı.

4 milyonluk lüks araca 1.6 milyon TL’den alıcı çıkmadı

1.6 MİLYON LİRAYA ALICISI ÇIKMADI

Lüks araç, geçtiğimiz hafta bu sefer yüzde 50’ye varan indirimle tekrar ihaleye çıktı. Ticaret Bakanlığı'na bağlı https://www.eihale.gov.tr adresinde e-ihaleye sunulan lüks araca, 1.6 milyon TL’den de alıcı çıkmadı. Rolls Royce, ilerleyen tarihlerde ihale komisyonunun belirleyeceği daha düşük bir tutarda satılmaya çalışılacak.

4 milyonluk lüks araca 1.6 milyon TL’den alıcı çıkmadı

4 milyonluk lüks araca 1.6 milyon TL’den alıcı çıkmadı

4 milyonluk lüks araca 1.6 milyon TL’den alıcı çıkmadı

4 milyonluk lüks araca 1.6 milyon TL’den alıcı çıkmadı

4 milyonluk lüks araca 1.6 milyon TL’den alıcı çıkmadı

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