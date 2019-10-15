4 milyonluk lüks araca 1.6 milyon TL’den alıcı çıkmadı

Antalya’da gümrüğe takılan yüzlerce araç, e-ihale yöntemiyle satışa sunulup araçlardan elde edilen gelir, devletin kasasına giriyor.

Araçların arasında yer alan 4 milyon TL piyasa değerindeki Rolls-Royce markalı otomobil ise dikkat çekiyor.

TEMİNAT TUTARI 100 BİN TL

Hangarda yer alan araçlar arasında en dikkat çekeni ise piyasa değeri 4 milyon TL olan Rolls-Royce markalı otomobil oldu. Bir önceki sahibi gizli tutulan ve M plakalı özel statüdeki otomobil, 26-28 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen e-ihale ile 3 milyon TL’den satışa sunuldu. Azami teminat tutarı 100 bin lira olarak belirlenen aracın, ilk ihalesine katılım olmadı.

1.6 MİLYON LİRAYA ALICISI ÇIKMADI

Lüks araç, geçtiğimiz hafta bu sefer yüzde 50’ye varan indirimle tekrar ihaleye çıktı. Ticaret Bakanlığı'na bağlı https://www.eihale.gov.tr adresinde e-ihaleye sunulan lüks araca, 1.6 milyon TL’den de alıcı çıkmadı. Rolls Royce, ilerleyen tarihlerde ihale komisyonunun belirleyeceği daha düşük bir tutarda satılmaya çalışılacak.



















