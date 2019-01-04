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4 Ocak Cuma kar tatili olan iller

Kar yağışının etkili olduğu bazı illerde okullar tatil edildi.

Haber Merkezi | 04.01.2019 - 05:35..
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4 ilin valiliğinden kar tatili haberi verildi. Çanakkale'de il genelinde tatil olurken  Edirne'nin Keşan, Tekirdağ'ın Malkara ile Kırklareli’nin Demirköy ilçelerinde eğitime ara verildi.

ÇANAKKALE

Çanakkale’de beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle okullar bir gün tatil edildi.

EDİRNE

Edirne'nin Keşan ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

TEKİRDAĞ

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

KIRKLARELİ

Kırklareli’nin Demirköy ilçesinde akşam saatlerinde yoğun bir şekilde başlayan kar nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

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