4 Ocak Cuma kar tatili olan iller

4 ilin valiliğinden kar tatili haberi verildi. Çanakkale'de il genelinde tatil olurken Edirne'nin Keşan, Tekirdağ'ın Malkara ile Kırklareli’nin Demirköy ilçelerinde eğitime ara verildi.
ÇANAKKALE
Çanakkale’de beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle okullar bir gün tatil edildi.
EDİRNE
Edirne'nin Keşan ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.
TEKİRDAĞ
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.
KIRKLARELİ
Kırklareli’nin Demirköy ilçesinde akşam saatlerinde yoğun bir şekilde başlayan kar nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.