taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6915
Euro
6.2954
Altın
1501.6
Borsa
101447.39
Gram Altın
274.704
Bitcoin
58067.62

4 öğrencinin motosikletle tehlikeli yolculuğu

Bursa'da çekilen görüntüler 'bu kadarına pes' dedirtti. 4 öğrenci taşıyarak okul servisi gibi çalışan motosiklet sürücüsü, kameralara yansıdı.

İHA | 18.09.2019 - 09:19..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde öğle saatlerinde 2 kişilik motosiklete 5 kişinin bindiğini gören vatandaşlar, hayretler içerisinde kaldı.

4 ÖĞRENCİYİ BU ŞEKİLDE TAŞIDI

Ön tarafına bir, arka tarafına 3 öğrenciyi alan motosiklet sürücünün tehlikeli yolculuğu, cep telefonu tarafından kaydedildi. Adeta okul servisi olarak kullanılan motosiklet ile Bursa-Ankara otoyoluna çıkan sürücü, yürekleri ağza getirdi.

Motosiklette bulunanların hiçbir güvenlik önlemi almaması, gözlerden kaçmadı.

4 öğrencinin motosikletle tehlikeli yolculuğu ViDEO

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Hillary Clinton, FETÖ'cü Enes Kanter'i ağırladı

Hillary Clinton, FETÖ'cü Enes Kanter'i ağırladı

85
Netanyahu'nun oğlunun İsrail paylaşımı İstanbul'dan çıktı

Netanyahu'nun oğlunun İsrail paylaşımı İstanbul'dan çıktı

49
Erdoğan'dan AB ile vize serbestisi hakkında genelge

Erdoğan'dan AB ile vize serbestisi hakkında genelge

125
Hatay’da 25 farklı noktada orman yangını

Hatay’da 25 farklı noktada orman yangını

66
Gamze Erçel'den göbek şov

Gamze Erçel'den göbek şov

14
Ahmet Kural'ın aşk dolu bakışları

Ahmet Kural'ın aşk dolu bakışları

28
Kayıp Neşet Bora, arkadaşlarıyla gezerken bulundu

Kayıp Neşet Bora, arkadaşlarıyla gezerken bulundu

26
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir