Bursa'nın Yıldırım ilçesinde öğle saatlerinde 2 kişilik motosiklete 5 kişinin bindiğini gören vatandaşlar, hayretler içerisinde kaldı.

4 ÖĞRENCİYİ BU ŞEKİLDE TAŞIDI

Ön tarafına bir, arka tarafına 3 öğrenciyi alan motosiklet sürücünün tehlikeli yolculuğu, cep telefonu tarafından kaydedildi. Adeta okul servisi olarak kullanılan motosiklet ile Bursa-Ankara otoyoluna çıkan sürücü, yürekleri ağza getirdi.

Motosiklette bulunanların hiçbir güvenlik önlemi almaması, gözlerden kaçmadı.

4 öğrencinin motosikletle tehlikeli yolculuğu ViDEO