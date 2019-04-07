Paris'te patlama

Fransa'nın başkenti Paris son dönemde Sarı Yelekliler'in eylemleri, şiddet, kaos, patlama gibi haberlerle dünya gündemini meşgul ediyor.

Avrupa'nın orta yerinde yaşanan olaylar sadece Fransa için değil çevre ülkeler için de endişe verici.

YANGININ NEDENİ BİLİNMİYOR

Fransız basınında yer alan haberlere göre, Paris'in 19. bölgesinde bir binanın ikinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler üst katlara sıçrarken patlama meydana geldi.

Paris'teki bina yangınında patlama ViDEO

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı.

İlk belirlemelere göre yangında can kaybı ve yaralanma olmadı.

Öte yandan yangının çıktığı caddede elektrikler de kesildi.