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4 teröristin öldürüldüğü Mardin'de cephanelik çıktı

Mardin'de 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda İsveç menşeli anti tank roketatarın yanı sıra çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

DHA | 18.12.2019 - 10:44..
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Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK'ya yönelik Derik ilçesi kırasında 'Şafak-130 Şehit Güvenlik Korucusu Evren Başçı Özel Birlik' operasyonu başlatıldı.

4 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Dün sürdürülen operasyonda İçişleri Bakanlığı'nca 'Terör Arananlar Listesi'nde 'turuncu' kategoride 1 milyon TL ödülle aranan sözde GAP-Rıha Fırat Eyalet sorumlusu 'Karker Deşti' kod adlı Servet Demir, 'Deniz Amed' kod adlı Mustafa Görenç ile birlikte 4 PKK'lı etkisiz hale getirildi.

4 teröristin öldürüldüğü Mardin'de cephanelik çıktı

İSVEÇ MENŞELİ 8 ANTİ TANK ROKETATAR ELE GEÇİRİLDİ

4 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonun ardından güvenlik güçlerince bölgede yapılan aramada PKK'lıların kullandığı sığınak tespit edildi. Sığınakta yapılan aramada İsveç menşeli 8 adet A-4 anti tank roketatar, 3 Kalaşnikof tüfeği, M-16 tüfeği, tüfeklere ait fişek, el bombaları, gece görüş dürbünü, termal elbiseler, şemsiye ile çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi. Güvenlik güçlerince, operasyon kapsamında terör örgütüne yardım yaptıkları tespit edilen 6 şüpheli gözaltına alındı.

4 teröristin öldürüldüğü Mardin'de cephanelik çıktı

4 teröristin öldürüldüğü Mardin'de cephanelik çıktı

4 teröristin öldürüldüğü Mardin'de cephanelik çıktı

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