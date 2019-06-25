4 teröristin öldürüldüğü operasyonda mühimmatlar ele geçirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar sürdürülüyor.

Bu kapsamda; Yüksekova'ya bağlı Çobanpınar, Onbaşılar, Yediveren ile Pirinin ve Şemdinli'nin Tuğlu bölgelerinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

OPERASYONDA ELE GEÇİRİLENLER

Bölgede yapılan aramada; 4 kalaşnikof piyade tüfeği, 3 taarruz tipi el bombası, 2 savunma tipi el bombası, 18 şarjör, 1 termal kamera, 1 gündüz el dürbünü, 4 termal şemsiye, 4 hücum yeleği ve çok sayıda örgütsel doküman ile yaşam malzemesi ele geçirildi.





