4 yaşındaki Berra'nın sırtına 100 saçma isabet etti

Mersin'in Tarsus ilçesinde yaşayan Nevzat Köse, kızı Berra ile marketten alışveriş yaptıktan sonra eve doğru yürürken, yanlarına yaklaşan plakasız motosikletteki yüzü maskeli iki kişinin av tüfekli saldırısına uğradı.

BABA VE KIZI HASTANEYE KALDIRILDI

Saldırganlar kaçarken, baba- kız vücutlarına isabet eden saçmalarla kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin çağırdığı sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Nevzat Köse ve kızı hastaneye kaldırıldı.

Başından ve sırtından yaralanan 4 yaşındaki Berra ile sırtından ve dizinden yaralanan Nevzat Köse, ameliyat edildi.





SALDIRGANLAR TESPİT EDİLDİ

Olayın ardından polis ekipleri, bölgedeki 200 güvenlik kamerasını incelemeye alarak, şüphelilerin Ünal Murat Ç. ile Ahmet Duran K. olduğunu tespit etti.

Silahı ateşlediği öne sürülen Ünal Murat Ç. ve motosikleti kullanan Ahmet Duran K. düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

İKİ ŞAHIS TUTUKLANDI

Şüphelilerin emniyetteki sorgularında Nevzat Köse ile trafikte çıkan tartışma nedeniyle kavga ettikleri ve olayı bu nedenle gerçekleştirdiklerini söyledikleri belirtildi.

Şüpheliler, olayın ardından motosikleti de sulama kanalına attıkları öğrenildi. Adliyeye sevk edilen iki şüpheli, tutuklandı.

KÜÇÜK BEDENİNE 100 SAÇMA İSABET ETTİ

Vücuduna 100 saçma isabet eden minik Berra, olayın etkisini üzerinden atlatamadı. Halen vücudunda saçma olan kızının psikolojik olarak sorunlar yaşadığını belirten baba Nevzat Köse, "Çocuğumu kreşten aldım, marketten ekmek aldıktan sonra annesinin çalıştığı iş yerine gitmek istedik. Arkamdan bir ses duydum, kamyon lastiği patladı sandım. Etrafta kamyon ararken, arabamın lastiklerine de baktım, o sıra bacağımda yanma hissettim. Bir iki adım attıktan sonra çocuğum korkup, kaldırıma çıktı. Tabi onun sırtına gelmiş fark edemedik. Bacağımda iki adım attıktan sonra elimi attım kan gördüm. Çocuğum bir şey söylemedi. Eşimin çalıştığı yere doğru giderken, sonra fark ettim çocuğumuzun elinde ve kafa kısmı ile sırtında saçmalar gördüm. Annesi kucağına aldığında gördük sırtında 100'e yakın saçma vardı. Hiçbir şekilde bu saldırganları tanımıyorum, trafik kavgam da olmadı" dedi.





''BU TÜR KİŞİLER TOPLUMDA GEZMESİNLER''

Anne Arzu Köse ise küçük Berra'yı kucağına aldığında vücudundaki kanı görünce çok kötü hissettiğini söylerken, "Ben ayakta duramıyordum zaten, ben de ambulansa uzandım, çocuğumu öyle görünce çok kötü oldum. Saçma yarası aklımıza bile gelmedi. Bu tür kişilerin, kötü adamların toplumda gezmesini istemiyorum." dedi.



