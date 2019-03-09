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4 yaşındaki çocuğunu araçta bıraktı, polis kurtardı

Adana'da, annesinin otomobil içerisinde bıraktığı 4 yaşındaki çocuğun yardımına, polis memuru koştu.

AA | 09.03.2019 - 17:15..
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Adana'nın Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde, anne E.T., kızını otomobilinin içerisine kilitleyerek arkadaşının evine ziyarete gitti.

4 yaşındaki çocuğunu araçta bıraktı, polis kurtardı

KADIN POLİS YÖNLENDİRDİ, ARAÇTAN ÇIKTI

Bir süre otomobil içerisinde kalan çocuğun ağlamaya başlamasının ardından, mahalleden geçen sivil polis memuru sesleri duyarak, duruma müdahale etti. Otomobilin kapı kilidinin kaldırması istenen çocuk, kadın polisin yaptığı yönlendirmeler sayesinde araçtan çıkarıldı.

Annesinin otomobilde bıraktığı çocuğu polis kurtardı İZLE

"SİZİ İLGİLENDİRİR Mİ?"

Bölgeye yönlendirilen polis ekibi, telefonla ulaştığı anneyi aracın yanına çağırıp çocuğu teslim etti. Anne E.T., çevredekilerin tepkisi üzerine, "Uyuyordu çocuğum, ben beş dakika eve çıktım. Çocuk benim çocuğum, sizi ilgilendirir mi?'' ifadesini kullandı.

4 yaşındaki çocuğunu araçta bıraktı, polis kurtardı

4 yaşındaki çocuğunu araçta bıraktı, polis kurtardı

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