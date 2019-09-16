4 yaşındaki çocuk 12'nci kattan düştü, öldü

Adana'nın Yüreğir ilçesi Kışla Mahallesi'ndeki lüks sitedeki apartmanın 12'nci katındaki daire oturan Kuru ailesinin kızları 4 yaşındaki Başak Cemre, uyuması için bırakıldığı yatağında zıplayıp, oynamaya başladı.

OYUN OYNARKEN DENGESİNİ KAYBEDİP, DÜŞTÜ

Yatağında oyun oynarken dengesini kaybeden minik Başak Cemre, pencereden düştü. Ailesi tarafından otomobil ile Şehir Hastanesi'ne götürülen minik kız, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Başak Cemre Kuru'nun cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.