4 yaşındaki Filistinli çocuk, İsrail ordusuna ifade verdi

Apple, Intel'in modem üretim birimini satın aldıktan sonra 5G modemlerin beklenenden daha çabuk üretilmesini planlıyor.

Apple, 2021 yılına kadar kendi 5G modeminin hazır olmasını istedi

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CAS, Trabzonspor'un başvurusunu reddetti

Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), Trabzonspor'un 2010-2011 Süper Lig sezonu şampiyonluğunun kendilerine verilmesi için yaptığı başvuruyu reddetti.