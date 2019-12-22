4 yaşındaki kız çocuğu asansör boşluğuna düştü

Ümraniye Şerifali Mahallesi Münevver Sokak üzerinde bulunan 18 katlı bir binada, ailesiyle akrabalarına misafirliğe gelen 4 yaşındaki Fas uyruklu kız çocuğu İlaf El Moumen, annesiyle birlikte iken bir anda ortadan kayboldu.

ASANSÖR BOŞLUĞUNDA YARALI BULUNDU

Anne ve akrabaları binada küçük kızı aramaya başladı. Bina görevlisi küçük kızı asansör boşluğunda yaralı halde buldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan kız çocuğunu Ümraniye Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

"İHMAL SÖZ KONUSU DEĞİL"

4 yaşındaki Fas uyruklu küçük kızın misafirliğe geldiği akrabası, Oğuzhan Akın “Asansörlerde sürekli aynı problemi yaşıyoruz zaten. Asansörlerden bir tanesinde daha önce de kırmızı amblem vardı üzerinde. Düzeltildi maviye dönüştürüldü. Diğer apartman sakinleri şahittir. Asansörlerimizden bir tanesi sürekli bir uyarı arıza veriyordu. Açılıyordu, kapanıyordu. Geçen gün ben yaklaşık 15-20 dakika içinde kaldım. Misafirlerim de aynı problemden şikayetçi. Bazen herhangi bir katta iniyor kapı açılıyor. Tuğlalar çıkıyor karşınıza. Bu gibi problemler yaşanıyor maalesef. Bunu herkes biliyor. Buna rağmen herhangi bir tedbir alınmıyor. Normalde eşim ile kuzenim, kuzenimin çocuğu, asansörle yukarı doğru çıkıyorlar. Yukarı önce ikisi çıkıyor. Burada geldiğimde çocuğu niye yalnız bıraktı diyorlar ama çocuklar o kadar değerli ki, bizim için de öyle. Böyle bir ihmal durumu söz konusu değil." dedi.















