4 yavru köpeği çuvala koyup kuyuya attılar

Mersin’in Mut ilçesi Kayabaşı Mahallesi sakinleri, kırsalda bulunan su kuyusundan gelen köpek sesleri üzerine itfaiyeye ihbarda bulundu.

İTFAİYE KURTARDI

Olay yerine giden itfaiye ekipleri, kuyunun içine girerek çuval içinde bulunan 4 yavru köpeği, kuyudan çıkardı. Köpeklerin içine konulduğu ve ağzı sıkıca bağlanan çuval, kuyudan çıkarılınca yürekleri sızlatan görüntüler ortaya çıktı.

4 YAVRUDAN İKİSİ OLAY YERİNDE, DİĞERİ BAKIMEVİNDE ÖLDÜ

Çuvalın içine atılmış 4 yavrudan 2'si ölürken, diğer 2'si ise ağır yaralı olarak kurtarıldı. Canlı olan yavruların hayatta kalması için çalışma başlatan ekipler, köpekleri yıkayarak kuruladı. Günlerce aç kalan yavrulara ilk müdahaleyi yapan itfaiye ekipleri, yakın bir köyde bulunan keçilerden süt sağarak yavrulara içirdi.

HAYATA TUTUNMAYI BAŞARDI

Vakit kaybetmeden Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi'ne getirilen yavruların biri, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 4 kardeşten geriye kalan tek köpeğin ise tedavisine başlandı. Geldiğinde aşırı su kaybederek dehidrasyon yaşayan ve günlerce besinsiz kalan yavru, hekimlerin çabalarıyla hayata tutunmayı başardı. Yapılan müdahalelere olumlu yanıt veren ve hayata tutunmayı başaran köpek, kısa sürede kendini toparladı. Bakım ve tedavisi devam eden köpek, tedavileri tamamlandıktan sonra sıcak bir yuvaya kavuşmak için kendisini sahiplenecek aileyi bekleyecek.

"YAŞAYACAKLARINA FAZLA ŞANS VERMİYORDUM"

Konuyla ilgili konuşan hayvan bakımevinin veterinerlerinden İsmet Olcan Karakuş, "Bu köpeğimizin kuyuda ne kadar kaldığını bilmiyoruz. Çok fazla susuz ve açtı. Önce bu ihtiyaçlarını giderdik, daha sonra vitaminleri yapıldı, yeme ve içmeyi de düzenli bir şekilde yaptığımız için sağlığına kavuştu. Gerçekten geldiklerinde çok kötü durumdalardı. Ben yaşayacaklarına çok fazla şans vermiyordum, o kadar kötülerdi." dedi.