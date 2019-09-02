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4 yıl önce çalınan arabasına kavuştu

Iğdırlı Tanrıverdi Akbulut, 2015 yılında Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çalınan otomobiline 4 yıl sonra kavuştu. 1996 model otomobili öpen Akbulut, "Ruhsat ve plakasını yenileyerek kullanacağım" dedi.

DHA | 02.09.2019 - 09:08..
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde özel şirkette servis şoförlüğü yapan Tanrıverdi Akbulut'a (71) ait 34 FDD 75 plakalı otomobil, otoparktan çalındı. Bir süre gelecek iyi haberi bekleyen Tanrıverdi Akbulut, daha sonra memleketi Iğdır'a dönerek buraya yerleşti.

ŞASE NUMARASI DEĞİŞİLMİŞ

Otomobilinden ümidi kesen Tanrıverdi Akbulut'a sevindirici haberi, Kayseri Emniyet Müdürlüğü verdi. 3 Temmuz 2019 günü uygulama yapan Kayseri Emniyet Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphe üzerine 74 BU 479 plakalı otomobili durdurdu. Aracı kriminal incelemeye alan polisler, şase numarasının başka bir araçtan kesilerek monte edildiğini belirledi.

4 yıl önce çalınan arabasına kavuştu

4 YIL ÖNCE ÇALINDI

Devam eden inceleme ve soruşturma sonunda otomobilin, 15 Temmuz 2015'te Kocaeli Gebze'den çalınan 34 FDD 75 plakalı araç olduğu tespit edildi. Bunun üzerine Iğdır'da yaşayan Tanrıverdi Akbulut'u arayan ekipler, aracını teslim almasını istedi. Kayseri'ye giderek 4 yıl önce çalınan otomobilini teslim alan Tanrıverdi Akbulut, büyük sevinç yaşadı.

4 yıl önce çalınan arabasına kavuştu

KAPORTA VE CAMLARINI ÖPTÜ

Akbulut, otomobilinin kaporta ve camlarını öptü. Kavuştuğu otomobil ile Iğdır'ın cadde ve sokaklarında bir süre gezen Akbulut, Kayseri Emniyet Müdürlüğü'nden gelen telefon üzerine çok mutlu olduğunu belirterek, "Ben aracı unutmuştum. Dört yıl önce parkta çalınan otomobilime kavuştum. Başta İçişleri Bakanlığı olmak üzere emniyete ve polislere çok teşekkür ederim. Yeni kavuştuğum arabama ruhsat ve plaka çıkarıp kullanmaya devam edeceğim." dedi.

4 yıl önce çalınan arabasına kavuştu

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