4 yıl önce kaybolan şehit toprağa verildi

Şırnak merkeze bağlı Yeniaslanbaşar Köyü Jandarma Karakolu’nda görev yapan ve PKK’lı teröristler tarafından kaçırıldığı iddia edilen Uzman Çavuş Ferdi Polat’ın cansız bedeni, 4 yıl sonra dağlık bir bölgede bulundu.

GAZİANTEP'TE TÖREN

Şehit olduğu belirlenen Polat için memleketi Gaziantep Nurdağı ilçesi Gökçedere Mahallesi’nde, cenaze töreni düzenlendi. Törene; Gaziantep Valisi Davut Gül, Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, şehit ailesi ve yakınları katıldı.

AİLESİ GÖZYAŞI DÖKTÜ

Şehidin ailesi, şehit Polat’ın al bayrağa sarılı tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Şehit Polat’ın cenazesi, ikindi namazının ardından dualarla son yolculuğuna uğurlandı.