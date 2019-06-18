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4 yıl önce kaybolan şehit toprağa verildi

Şırnak’ta 4 yıl önce sınav için gittiği şehir merkezinden dönmeyen ve geçen hafta dağlık bölgede cansız bedeni bulanarak şehit olduğu belirlenen Jandarma Uzman Çavuş, son yolculuğuna uğurlandı.

İHA | 18.06.2019 - 17:43..
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Şırnak merkeze bağlı Yeniaslanbaşar Köyü Jandarma Karakolu’nda görev yapan ve PKK’lı teröristler tarafından kaçırıldığı iddia edilen Uzman Çavuş Ferdi Polat’ın cansız bedeni, 4 yıl sonra dağlık bir bölgede bulundu.

GAZİANTEP'TE TÖREN

Şehit olduğu belirlenen Polat için memleketi Gaziantep Nurdağı ilçesi Gökçedere Mahallesi’nde, cenaze töreni düzenlendi. Törene; Gaziantep Valisi Davut Gül, Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, şehit ailesi ve yakınları katıldı.

4 yıl önce kaybolan şehit toprağa verildi

AİLESİ GÖZYAŞI DÖKTÜ

Şehidin ailesi, şehit Polat’ın al bayrağa sarılı tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Şehit Polat’ın cenazesi, ikindi namazının ardından dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

4 yıl önce kaybolan şehit toprağa verildi

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