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Teröristlerin kaçırdığı Uzman Çavuş Polat'a tören

4 yıl önce sınav için Şırnak'ın merkezine gidip, PKK’lı teröristler tarafından kaçırılan Jandarma Uzman Çavuş Ferdi Polat’ın şehit olduğu belirlendi.

İHA | 18.06.2019 - 12:26..
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Şırnak merkeze bağlı Yeniaslanbaşar köyü Jandarma Karakolu’nda görevli olan Uzman Çavuş Ferdi Polat (28), 12 Aralık 2015’te Açık Öğretim Fakültesi sınavına girmek için kent merkezine gitti ve birliğine geri dönmedi.

4 YIL SONRA DAĞLIK ALANDA BULUNDU

PKK’lı teröristler tarafından kaçırılan Polat’ın cansız bedeni 4 yıl sonra dağlık alanda bulundu. Baba Rıdvan Polat’tan alınan DNA örneklerinin uyuşmasıyla bulunan cesedin Uzman Çavuş Ferdi Polat’a ait olduğu kesinleşti.

ŞEHİDİMİZE UĞURLAMA TÖRENİ

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ferdi Polat için 23’üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı’nda uğurlama töreni düzenlendi. Şırnak 23’ünü Piyade Tümen Komutanlığı’nda düzenlenen törende, şehit Jandarma Uzman Çavuş Ferdi Polat’ın Türk bayrağına sarılı naaşı, katafalka konuldu. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehidin özgeçmişi okundu ve dua edildi.

Teröristlerin kaçırdığı Uzman Çavuş Polat'a tören

Düzenlenen törenin ardından Şehit Polat’ın cenazesi Gaziantep’in Nurdağı ilçesine gönderilmek üzere omuzlarda ambulansa kadar taşındı.

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