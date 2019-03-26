40 dakika ders, 40 dakika teneffüs pilot olarak başladı

2023 Eğitim Vizyonu kapsamında Antalya'da 14 ilk cve ortaokulda pilot olarak uygulanmaya başlanan '40 Dakika Ders, 40 Dakika Teneffüs projesi, ilköğretim öğrencilerinin gelişimlerini desteklemeyi amaçlıyor.

14 pilot okuldan biri olan Kemer'deki Hacı Mehmet Saygin İlkokulu'nda uygulamanın detayları, öğretmen ve öğrencilerin görüşlerine yer veriliyor.

ÖĞRENCİLER İÇİN GENİŞ ZAMAN

40 dakikalık teneffüslerde badminton, resim, müzik, halk oyunları kick boks, futbol, judo, işaret dili gibi etkinlikleri halk eğitim merkezlerinden görevlendirilen öğretmenler, istop, satranç, masatenisi, seksek, yakartop, beştaş, yedi kiremit, mendil kapmaca, ip atlama gibi çalışmalarıysa sınıf öğretmenleri gerçekleştiriyor.

ÖĞRETMENLERE EK ÜCRET

Gönüllülük esasına dayalı olan bu eğitimlere katılan öğretmenlere, aylık yaklaşık 700 TL ek ders ücreti ödeniyor.

DERS SAATLERİNDE DEĞİŞİKLİK

Teneffüsler 40 dakikaya çıkınca eskiden 08.30-14.30 olan okul saatleri 08.20-16.00'ya çıkıyor.