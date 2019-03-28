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40 dakika teneffüs uygulamasından öğrenciler memnun

Antalya'da pilot olarak başlatılan 40 dakika ders, 40 dakika teneffüs uygulaması öğrencileri sevindirdi.

Haber Merkezi | 28.03.2019 - 09:21..
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Antalya Milli Eğitim Müdürlüğünün 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında hazırladığı 40 dakika ders, 40 dakika teneffüs uygulaması öğrencilerin hayatına renk ve enerji kattı.

Antalya'daki 14 pilot okulda 40 dakika ders, 40 dakika teneffüs başlığıyla uygulanıyor.

Pilot okullardan Aksu ilçesindeki Cihadiye Ortaokulu ve İmam Hatip Ortaokulu'nda yer alan atıl durumdaki depolar spor salonuna çevrildi.

ÖĞRENCİLER MEMNUN

Sınıflar başta olmak üzere okulun her bölümü, Uzakdoğu sporlarından dramaya, masa tenisinden model uçak yapımına, halk oyunlarından müzik eğitimine birçok etkinlik alanına dönüştürüldü.

40 dakika dersin ardından 40 dakika teneffüs, öğrencilerin hayatına enerji kattı.

40 dakika teneffüs uygulamasından öğrenciler memnun

HEDEF TÜM TÜRKİYE'YE YAYMAK

Öğrencilerin hayallerine dokunan, öz güven kazandıran hem eğlendirip hem bilgilendiren projenin başarılı olması halinde Türkiye genelinde uygulanması hedefleniyor.

40 dakika teneffüs uygulamasından öğrenciler memnun

SINAVA STRESSİZ GİRİYORLAR

Öğrencilerden Hasan Ali Çetin 40 dakika teneffüste etkinliklere katıldıklarına ve kafa dağıttıklarına dikkati çekerek eğlendikleri için sınavlara stressiz girdiklerini ifade etti.

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