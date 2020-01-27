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40 günlük bebeğini kaynının kapısına bırakıp kaçtı

Adana'da dini nikahlı eşinden olan bebeğini bırakıp kaçan anne, karakola giderek verdiği ifadesinde, ''Babasına ders vermek istedim.'' dedi.

DHA | 27.01.2020 - 10:38..
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Adana'nın Seyhan ilçesinde yaşayan Ayşe E. isimli kadın, 40 günlük kızı Masal'ı kundaklayıp, dini nikahla birlikte yaşadığı Celal Y.'nin erkek kardeşinin kapısının önüne bırakarak, kaçtı.

Alışverişten döndüğünde, kapının önünde kundaklanmış Masal'ı gören erkek kardeş, polise haber verdi.

''40 GÜNLÜK BEBEK BIRAKILIR MI, SEN NASIL ANNESİN''

İhbar üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Masal bebeğin annesini, kundağa bıraktığı kağıttaki telefon numarasından arayan polis, "40 günlük bebek bırakılır mı? Sen nasıl bir annesin? Kocanla arandaki problemleri böyle mi çözüyorsun?" dedi.

40 günlük bebeğini kaynının kapısına bırakıp kaçtı


ANNE VE BABA EMNİYETE ÇAĞRILDI

Masal bebek, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Bebeğin anne ve babası ise ifadeleri alınmak üzere emniyete çağrıldı. Celal Y., Adana'da olmadığı için emniyete gelmezken,  Ayşe E. ise polise ifade verdi.

40 günlük bebeğini kaynının kapısına bırakıp kaçtı

''BABASINA DERS VERMEK İSTEDİM''

Celal Y.'nin kendisi ve bebeğiyle ilgilenmediğini belirten Ayşe E., ''Babasına ders vermek için kapının önüne bıraktım.'' dedi.

Halen hastanede olan Masal bebeğin, ailesinin kabul etmemesi durumunda Sevgi Evleri'ne yerleştirileceği öğrenildi.

40 günlük bebeğini kaynının kapısına bırakıp kaçtı


40 günlük bebeğini kaynının kapısına bırakıp kaçtı


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