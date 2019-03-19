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İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

Baskın yapılan diğer adreslerde, çok sayıda kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

DHA | 19.03.2019 - 08:18..
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul genelinde daha önce belirlenen 18 adrese operasyon düzenledi.

UYUŞTURUCUYU ARKA SOKAĞA ATTI

Operasyon düzenlenen adreslerden biri de Kağıthane İbrahim Sokak'ta bulunan iki katlı evdi. Polislerin geldiğini gören bir şüpheli, uyuşturucu maddeyi arka kapıdan sokağa attı. Polis ekipleri de sokağa atılan uyuşturucu maddeyi muhafaza altına alarak eve girdi.

İstanbul’da şafak vakti narkotik operasyonu ViDEO

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

Baskın yapılan adreste bir süre arama yapan polis ekipleri, evde bulunan şüphelileri gözaltına aldı. Baskın yapılan diğer adreslerde de çok sayıda kişinin  gözaltına alındığı öğrenildi. Sağlık kontrolünden geçirilen gözaltılar, sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğüne götürüldü.

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

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