40 metre yükseklikten düştü, hayatını kaybetti

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde teknesiyle seyir halindeki bir balıkçı, Atatürk Parkı altında kayalıkların üzerinde hareketsiz yatan kişiyi görünce durumu polise bildirdi.

HENÜZ 26 YAŞINDAYDI

İhbarla olay yerine gelen deniz polisi ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, falezlerden düştüğünü tahmin ettikleri kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti. Yapılan incelemede cesedin 26 yaşındaki Suzan Hazer'e ait olduğu belirlendi.

Botla Kaleiçi Yat Limanı'na çıkarılan Hazer'in cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından, Antalya Adli Tip Kurumu morguna kaldırıldı.

ANNE VE BABASININ ACISI DİNMEDİ

Yıllar önce anne ve babasını kaybeden Hazer'in sosyal paylaşım sitesi üzerinden yayınladığı mesaj ise yürek burktu. Hazer paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Her şeyin iyi devam etmesi diye bir şey yok hayatta... Ayrılıklar var içinde, ölüm olan. Zaten ben bundan başkısına ayrılık demem. Canın, kanın olan insanları kaybetmek var. O zaman sorguluyor insan, neden benim ailem dağıldı?Eee, herkesin annesi var. Baba diyorlar. Ben neden bu kadar yalnız bırakıldım? Beraber geçirdiğin güzel günlerin değerini bilmelisin. Annenin pazar sabahı hazırladığı kahvaltıyı, babanın aldığı sıcak ekmeklerin kokusunun değerini bilmelisin. Sonra kaybettiğinde özlüyor insan. Ben yalnızım, diyorsun. Öyle uzaksın her şeye... Elbette yine güleceksin ama hayat işte kalbin var. Aklın var,çıkmıyor aklından. Senin olmuşlar ya bir kere... Kızım diye sevmişler ya seni. Şimdi dünya nüfusu sevse yeter mi? Yetmez. Kimse babam gibi kızım diyemez, kime annem gibi sarıp sarmalayamaz."