taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.5946
Euro
6.2938
Altın
1289.66
Borsa
92120.33
Gram Altın
232.03

40 metre yükseklikten düştü, hayatını kaybetti

Antalya'da dengesini kaybederek 40 metre yükseklikteki falezlerden düşen 26 yaşındaki kadın, hayatını kaybetti. Genç kadının yıllar önce anne ve babasını kaybettiği öğrenildi.

DHA | 29.03.2019 - 09:07..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde teknesiyle seyir halindeki bir balıkçı, Atatürk Parkı altında kayalıkların üzerinde hareketsiz yatan kişiyi görünce durumu polise bildirdi.

HENÜZ 26 YAŞINDAYDI

İhbarla olay yerine gelen deniz polisi ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, falezlerden düştüğünü tahmin ettikleri kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti. Yapılan incelemede cesedin 26 yaşındaki Suzan Hazer'e ait olduğu belirlendi.

40 metre yükseklikten düştü, hayatını kaybetti

Botla Kaleiçi Yat Limanı'na çıkarılan Hazer'in cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından, Antalya Adli Tip Kurumu morguna kaldırıldı.

40 metre yükseklikten düştü, hayatını kaybetti

ANNE VE BABASININ ACISI DİNMEDİ

Yıllar önce anne ve babasını kaybeden Hazer'in sosyal paylaşım sitesi üzerinden yayınladığı mesaj ise yürek burktu. Hazer paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Her şeyin iyi devam etmesi diye bir şey yok hayatta... Ayrılıklar var içinde, ölüm olan. Zaten ben bundan başkısına ayrılık demem. Canın, kanın olan insanları kaybetmek var. O zaman sorguluyor insan, neden benim ailem dağıldı?Eee, herkesin annesi var. Baba diyorlar. Ben neden bu kadar yalnız bırakıldım? Beraber geçirdiğin güzel günlerin değerini bilmelisin. Annenin pazar sabahı hazırladığı kahvaltıyı, babanın aldığı sıcak ekmeklerin kokusunun değerini bilmelisin. Sonra kaybettiğinde özlüyor insan. Ben yalnızım, diyorsun. Öyle uzaksın her şeye... Elbette yine güleceksin ama hayat işte kalbin var. Aklın var,çıkmıyor aklından. Senin olmuşlar ya bir kere... Kızım diye sevmişler ya seni. Şimdi dünya nüfusu sevse yeter mi? Yetmez. Kimse babam gibi kızım diyemez, kime annem gibi sarıp sarmalayamaz."

40 metre yükseklikten düştü, hayatını kaybetti

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Guaido'ya men cezası

Guaido'ya men cezası

24
Battal İlgezdi Ataşehir'de başörtüsü dağıttı

Battal İlgezdi Ataşehir'de başörtüsü dağıttı

89
Kırklareli’nde 11 yaşındaki kız ölü bulundu

Kırklareli’nde 11 yaşındaki kız ölü bulundu

24
İlk önce nişanlısın sonra kendisini vurdu

İlk önce nişanlısın sonra kendisini vurdu

45
Rusya'dan ABD Başkanı Trump'a cevap

Rusya'dan ABD Başkanı Trump'a cevap

16
ABD'li senatörlerden Türkiye aleyhine yasa tasarısı

ABD'li senatörlerden Türkiye aleyhine yasa tasarısı

73
Mantar için 70 metrelik uçurumdan düştü

Mantar için 70 metrelik uçurumdan düştü

3
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir