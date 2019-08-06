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40 milyar güneş büyüklüğünde kara delik bulundu

Dünya'dan 700 milyon ışık yılı uzaktaki kara delik, Holm 15A’in güneş sistemindeki bütün uyduları yutabilecek büyüklükte.

İHA | 06.08.2019 - 16:40..
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Holmberg 15A adındaki bir galaksi kümesinin ortasında keşfedilen kara deliğin, Dünya'dan 700 milyon ışık yılı uzakta bulunduğu ve etrafından yıldızların dolandığı en büyük karar delik olduğu kaydedildi.

GÜNEŞ KÜTLESİNDEN 310 MİLYON KAT BÜYÜK

Galaksi dinamiğine dayanarak yapılan hesaplamada, Holm 15A kara deliğinin güneşin kütlesinden 310 milyon kat büyük olduğu ifade edildi. Astrophysical dergisinde yayınlanan haberde, bu yeni araştırmada kara deliğin boyutunun ilk defa dolaylı ölçüm metoduyla tespit edildiği kaydedildi.

Holm 15A’in, Güneş sistemindeki bütün uyduları yutabilecek büyüklükte olduğu belirtildi.

40 milyar güneş büyüklüğünde kara delik bulundu

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