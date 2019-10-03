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40 yaşındaki hastanın organları 5 kişiye umut oldu

Beyin ölümü gerçekleşen 40 yaşındaki Ali Kemal Karagöz’ün organları 5 hastanın yaşamasına vesile olacak.

İHA | 03.10.2019 - 00:39..
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Geçirdiği bilinç kaybı nedeniyle Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine getirilen 40 yaşındaki Ali Kemal Karagöz’ün yapılan tetkik, tedavi ve müdahalelere rağmen beyin ölümü gerçekleşti.

AİLESİ ORGAN BAĞIŞINA ONAY VERDİ

Atatürk Şehir Hastanesi Organ Doku Nakil Koordinasyon Merkezi’nin tecrübeli ekipleri tarafından Karagöz ailesiyle yapılan görüşmeler sonucunda organ bağışı konusunda onay alınarak vakit kaybetmeden işlemler başlatıldı.

Merhum Karagöz’ün karaciğer, böbrekler ve korneaları başarıyla gerçekleşen operasyonlar sonucunda nakil bekleyen 5 kişiye umut oldu.
40 yaşındaki hastanın organları 5 kişiye umut oldu

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