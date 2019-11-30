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40 yıl hapis cezası olan kadın, İzmir'de yakalandı

İzmir'in Konak ilçesinde, çok sayıda hırsızlık suçundan kaydı olan ve hakkında 40 yıl hapis cezası bulunan Seda Babaçörs (31), polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

DHA | 30.11.2019 - 21:48..
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İlçe Emniyet Müdürlüğü, çok sayıda hırsızlık suçundan aranan ve hakkında 40 yıl hapis cezası olan Seda Babaçörs'ün Ödemiş ilçesinden tren ile Konak'a geleceği yönünde ihbar üzerine harekete geçti.

TRENDEN İNİNCE YAKALANDI

Başlatılan çalışma kapsamında, sivil polis memurları Basmane Garı'na gönderildi. Verilen eşkal üzerine Babaçörs'ün trenden indiğini belirleyen sivil polisler, bir süre şüpheliyi takip etti. Polis bir süre sonra, düzenlediği operasyonla Seda Babaçörs'ü yakaladı.

Emniyete götürülen Babaçörs, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

40 yıl hapis cezası olan kadın, İzmir'de yakalandı

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