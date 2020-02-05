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40 yıldır doktor yüzü görmedi

Bursa’da yaşayan ve aynı zamanda 32 yıldır muhtarlık yapan 67 yaşındaki Halim Yiğit, 40 yıldır hiç doktora gitmedi. Sağlık Bakanlığı tarafından muhtara bisiklet hediye edildi.

İHA | 05.02.2020 - 10:54..
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Halim Yiğit (67), Bursa'nın İnegöl ilçesinde 32 yıldır muhtarlık yapıyor.

Yiğit, 40 yıldır hiç doktora gidip muayene olmadı. Sağlık Bakanlığı da kendisine bu davranışından dolayı bisiklet hediye etti.

40 yıldır doktor yüzü görmedi

"GRİP OLDUĞUMDA KAFAMI ÇEŞMENİN ALTINA SOKUYORUM"

Muhtar, gitmek istediği yere bisikletiyle gidip geliyor. Konuyla ilgili konuşan Halim Yiğit, "40 yıldan beri hiç doktora gitmedim. Sadece yakın gözlüğü almak için doktora gittim. Muhtarların içinde en kıdemli muhtar benim. Sağlık Bakanlığından 40 senedir hiç doktora gitmediğimden dolayı bana bisiklet hediye geldi. İlaç kullanmıyorum, nezle, grip olduğum zaman çeşmenin altına kafamı sokuyorum, hemen burnumdaki tıkanıklıklar gidiyor." dedi.

40 yıldır doktor yüzü görmedi

"SAĞLIĞIN İLACI ACI BİBER"

Sağlığını yediği acı bibere borçlu olduğunu anlatan Yiğit, "Ya yürürüm, ya da bisiklet kullanırım . Bir de yazın dağlara çıkarım. Sağlığımı buna borçluyum. Genelde acı biber yerim. Sağlığın ilacı acı biber. Ayranı bol kullanırım, yoğurt yerim. Balı da hayatımda bir sefer yedim." diye konuştu.

40 yıldır doktor yüzü görmedi

40 yıldır doktor yüzü görmedi

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