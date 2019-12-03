taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7323
Euro
6.3531
Altın
1476.39
Borsa
108225.22
Gram Altın
271.819
Bitcoin
42013.35

40 yıllık arabasına çocuğu gibi bakıyor

Artvinli İlyas Coşkuner, 40 yıl önce çocukluk hayalini gerçekleştirerek aldığı aracına gözü gibi bakıyor. Çocuklarına ölümünden sonra da satılmaması için vasiyet bıraktı.

AA | 03.12.2019 - 17:23..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Artvin'in Murgul ilçesinde yaşayan 65 yaşındaki İlyas Coşkuner, 1975 model "Anadol" marka aracını 40 yıl önce aldı. O günden beri hiç değiştirmediği aracına gözü gibi bakıyor.

''BEŞİNCİ ÇOCUĞUM''

Klasik araba tutkunu birisi olarak yerli otomobil Anadol'a özel bir ilgisinin olduğunu söyleyen İlyas Coşkuner,  Anadol'un ilk ve tek arabası olduğunu söylüyor. Arabasıyla arasında bir bağ olduğunu söyleyen Coşkuner, "Arabamı çok seviyorum. Çocuklarım arabayı satıp başka araba almam konusunda çok ısrar ediyorlar ama ben arabamı değiştirmedim, değiştirmeyeceğim o benim ilk göz ağrım. Ben Anadol hastasıyım. Arabama evladım gibi bakıyorum. Benim dört çocuğum var, beşinci çocuğum da Anadol'dur.  Arızalarını kendim yapıyorum. Beni hiç yolda bırakmadı. '' diye konuştu.

40 yıllık arabasına çocuğu gibi bakıyor

''375 LİRAYA ALDIM ÇOCUKLUK HAYALİMDİ''

Anadol marka araba satın almanın çocukluk hayali olduğunu kaydeden Coşkuner, "1979 yılında İstanbul'a giderek o zaman 375 liraya aldım. Maaşımdan biriktirdiğim para yetmeyince eşimin altın zinciri vardı, onu sattım. Aracı 40 yıldır kullanıyorum. Allah'a şükür ciddi bir kaza geçirmedim. Suyunu, yağını, lastiklerini kontrol etmeden yola çıkmam." dedi.

40 yıllık arabasına çocuğu gibi bakıyor

''ÖLENE KADAR BENDE KALACAK''

Aracıyla uğraşmaktan zevk aldığını dile getiren Coşkuner, "Bu benim hobim. Bunu satmayacağım, ölene kadar bende kalacak. Antikacılar çok geldiler güzel de para verip arabamı almak istediler ama ben satmadım. Çocuklarıma da nasihat etmişim, ben öldükten sonra da satmayacaklar hatıra olarak saklayacaklar." ifadelerini kullandı.

40 yıllık arabasına çocuğu gibi bakıyor

''HER GÖREN HAYRAN KALIYOR''

Arabasını yaptırdığı kapalı garajda muhafaza ettiğini anlatan Coşkuner, bundan dolayı da aracının temiz kaldığını belirtti. Eski araba olduğu için aracının antika durumunda olduğunu vurgulayan Coşkuner, "Her gören buna hayran kalıyor. Gelin damat çekimlerinde arabamı fon olarak kullanıyorlar. Komşuların düğünlerinde gelin arabası bile yaptık. Mahalledeki çocukları arkaya bindirip gezdiriyorum çocuklar hem beni seviyorlar hem arabamı seviyorlar. 40 yıldır bu arabayla çok güzel anılarım var, 4 kızıma gelin arabası oldu. O anılar unutulacak gibi değil." diye konuştu.

40 yıllık arabasına çocuğu gibi bakıyor

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Binali Yıldırım tekrar TBMM Başkanı oluyor iddiası

Binali Yıldırım tekrar TBMM Başkanı oluyor iddiası

230
Tekirdağ'da SGK'yı zarara uğratan 46 kişi yakalandı

Tekirdağ'da SGK'yı zarara uğratan 46 kişi yakalandı

268
Ece Seçkin: Boy kompleksim yok

Ece Seçkin: Boy kompleksim yok

79
Sahte peygamberin gömüldüğü mezarlığa yoğun talep

Sahte peygamberin gömüldüğü mezarlığa yoğun talep

255
Meral Akşener'in Meclis gündeminde EYT'liler vardı

Meral Akşener'in Meclis gündeminde EYT'liler vardı

454
Kasım ayı enflasyon verileri açıklandı

Kasım ayı enflasyon verileri açıklandı

295
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a termik santral vetosu soruldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a termik santral vetosu soruldu

115
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir