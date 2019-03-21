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Vanlı teyze: 40 yıl önce kalbimi verdim, şimdi böbreğimi

Van’da oturan Meruşah Gencer, iki böbreği de iflas eden 40 yıllık eşi Rıza Gencer'e böbreğini verdi.

DHA | 21.03.2019 - 12:12..
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Van'da çiftçilik yapan Rıza Gencer'e, 4 yıl önce sırt ve şiddetli bel ağrıları şikayetiyle gittiği Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, böbrek yetmezliği teşhisi konuldu. Gencer, 3 yıl önce iki böbreğinin de iflas etmesi üzerine diyalize bağlı yaşamını sürdürmeye çalıştı.

EŞİNİN ISRARINA DAYANAMADI

Doktorlarının tavsiyesi üzerine 3 ay önce Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne gelen Gencer çifti, hastanede yapılan muayene ve tetkiklerin ardından tek çarenin böbrek nakli olduğunu öğrendi. Meruşah Gencer, 40 yıllık eşinin ağrılarını dindirmek için bir böbreğini bağışlama kararı aldı. Eşinin ısrarı üzerine Rıza Gencer, bağışı kabul etti.

Vanlı teyze: 40 yıl önce kalbimi verdim, şimdi böbreğimi

MUTLULUKTAN GÖZYAŞI DÖKTÜ

Meruşah Gencer, "Böbreğini verecek olan bendim ama yine de onu ikna için uğraştım. Şu an mutluyum. Kolay değil 40 yıllık eşim, 10 çocuğumun babası, 13 torunumun dedesi. 40 yıl önce kalbimi verdim, şimdi böbreğimi. Zaten doktorlarımız da tek böbreğin insana yettiğini söylüyordu. Benim iki böbreğim vardı paylaştık. Allah bugünleri gösterdi. Şimdi ona göstermeden mutluluk gözyaşı akıtıyorum." dedi.

Vanlı teyze: 40 yıl önce kalbimi verdim, şimdi böbreğimi

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