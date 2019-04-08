H.Ö. isimli müşteki, Mersin Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yandol Büro Amirliği'ne gelerek marketine 2 kez müşteri olarak gelen ve kendisini taksici olarak tanıtan bir şahsın alışveriş yaptığını, bunun karşılığında cüzdanından çıkartarak kendisine gösterdiği 200 lira paranın üzerini verdiğini ancak kasada 200 liralık banknot olmaması üzerine kameraları incelediğini belirtti.

40 yıllık tırnakçı tutuklandı VİDEO

BENZER SUÇTAN 13 KAYDI BULUNUYOR

Yaptığı incelemede şahsın 2 gün üst üste aynı saatte markete geldiğini, kendisini oyalayıp, dikkatini dağıtarak gösterdiği 200 liranın üstünü alıp gittiğini gördüğünü söyleyen iş yeri sahibi, tırnakçılık yöntemiyle dolandırıldığını ifade ederek şikayetçi oldu.

Bunun üzerine güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin A.K. olduğunu belirledi. Şahsı yakalamak için çalışma başlatan ekipler, kısa sürede şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyette şahsın yapılan incelemesinde, benzer suçlardan 13 kaydı bulunduğu tespit edildi.

"40 SENEDİR YAPIYORUM"

Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şahsın, emniyetten çıkışı sırasında basın mensuplarına söylediği sözler ise pes dedirtti. Hakkındaki iddiaları kabul eden A.K., "İddialar doğrudur. Para üstü alıp, para üstü veriyoruz. Her yerde yapıyorum. Günde 2-3 defa yapıyorum. 40 senedir yapıyorum." dedi.

"Bir gün yakalanacağınızı düşünmediniz mi?" sorusuna da A.K., her zaman yakalandığını söyledi.