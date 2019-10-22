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400 bin TL'lik 1 ton ağırlığındaki tespih

Adana'daki Tespihçiler Çarşısı’nda sergilenen 400 bin TL maliyetli 1 ton ağırlığındaki kehribar tespih, Guinness Rekorlar Kitabı’na girmeye hazırlanıyor.

DHA | 22.10.2019 - 15:09..
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Adana'nın Seyhan ilçesindeki Karasoku Mahallesi’nde yer alan Ali Münif Yeğenağa Caddesi'nde yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası olma özelliği taşıyan tarihi Büyüksaat Kulesi’nin bulunduğu Vakıflar Çarşısı’na restorasyon sonrası yaklaşık bir hafta önce Tespihçiler Çarşısı açıldı.

400 BİN TL MALİYETİ VAR

17 yıllık tespihçi Nasır Fidan ile ailesinin 400 bin TL maliyetle hazırladığı 1 ton ağırlığındaki tespih de çarşının ortasında sergilenmeye başladı.

400 bin TL'lik 1 ton ağırlığındaki tespih

ÖZEL GÜVENLİK KORUYOR

Fidan ailesinin tespihçilik zanaatinde ikinci kuşak temsilcisi İzzettin Fidan, tespihi imal etmek için 3 ay gece gündüz çalıştıklarını anlattı. Tespihin imamesinin 70 kilo, her bir taşının ise 25 kilo olduğunu kaydeden Fidan, “Tespihimiz 33 taştan oluşuyor ve 3 tane de yedeği var. Kehribar olduğu için yapımı çok zor oldu. Şu an dünyadaki en büyük tespih olduğunu düşünüyoruz ve Guinness Rekorlar Kitabı’na girmesi için başvuruda bulunduk. Dünyada eşi benzeri olmayan bu tespihin daha büyüğünün de yapılamayacağını düşünüyoruz. Tespihin güvenliğini sağlamak için de gece ayrıca bir güvenlik görevlisi daha görevlendirdik.” dedi.

400 bin TL'lik 1 ton ağırlığındaki tespih

YERLİ VE YABANCI TURİSTLER İLGİ GÖSTERİYOR

Fidan, tespihe yerli ve yabancı turistlerin ilgisinin yoğun olduğunu belirterek, ilerleyen günlerde tespihin şık bir standa yerleştirileceğini, vatandaşların daha güzel fotoğraf karesi yakalayabileceklerini sözlerine ekledi.

400 bin TL'lik 1 ton ağırlığındaki tespih

GUINNESS GÖREVLİLERİ ADANA'YA GELECEK

Öte yandan, tespihin rekor olarak tescillenebilmesi için Guinness görevlileri ilerleyen aylarda kente gelip noter huzurunda ölçümler yapacak.

400 bin TL'lik 1 ton ağırlığındaki tespih

400 bin TL'lik 1 ton ağırlığındaki tespih

400 bin TL'lik 1 ton ağırlığındaki tespih

400 bin TL'lik 1 ton ağırlığındaki tespih

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