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400 bin TL'lik kabloyu satıp, 'çalındı' dedi

Hırsızlık süsü vererek sattığı kablolardan sonra polise ihbarda bulunan tır sürücüsü gözaltına alındı.

DHA | 31.01.2020 - 21:08..
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Kocaeli'de 21 Ocak'ta Çayırova ilçesinde hırsızlık meydana geldi.

Bir fabrikadan piyasa değeri 400 bin TL olan 24 ton alüminyum kabloyu nakliyesi için alan H.G., bir süre sonra polisi arayıp, bir dinlenme tesisinden, tır içinde bulunan kabloların çalındığı ihbarında bulundu.

Olay yerine gelen polis ekipleri çevredeki güvenlik ve MOBESE kameralarının görüntülerini inceledi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Kamera kayıtlarının incelenmesinin ardından çevrede araştırma yapan polis ekipleri, H.G.'nin kablo yüklü tır ile fabrikadan çıktıktan sonra B.D. ve M.E.S. ile iletişime geçip, tırın plakasını çalıntı bir plaka ile değiştirerek İstanbul'a gittiğini ve kabloları Y.G.'ye teslim ettiğini, daha sonra da çalıntı süsü verdiğini belirledi.

Eskişehir ve İstanbul'da operasyon düzenleyen polis ekipleri, H.G., B.G., M.E.S. ve Y.G.'yi yakalayıp, gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 4 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 


400 bin TL'lik kabloyu satıp, 'çalındı' dedi -1

400 bin TL'lik kabloyu satıp, 'çalındı' dedi -2

400 bin TL'lik kabloyu satıp, 'çalındı' dedi -3

400 bin TL'lik kabloyu satıp, 'çalındı' dedi -4

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