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400 yıllık tarihi çarşı ilk kez kapılarını kapattı

Gaziantep'te 400 yılı aşkın süredir turistlerin uğrak noktası olan tarihi Bakırcılar Çarşısı, koronavirüs nedeni ile kapanınca; kurulduğu günden bu güne kadar ilk kez çekiş sesleri sustu.

DHA |
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400 yıllık tarihi çarşı ilk kez kapılarını kapattı

Bakırcılar Çarşısı kapatılması gereken bir yasaklamaya tabi olmadığı halde, esnaf kendi sağlığı ve alışverişe gelecek halkın sağlığını önceleyerek çalışmalarına bir süre ara verme kararı aldı.

400 yıllık tarihi çarşı ilk kez kapılarını kapattı

ÇARŞIDAKİ ÇEKİŞ SESLERİ SUSTU

Bu karar, ahşap kaplamalı dükkanları, Gaziantep'te taş döşenmiş sokakları ile dikkat çeken, tarihi 400 yıl öncesine ait çarşıdan gelmesine alışılmış çekiş seslerinin susması, tarihinde ilk kez yaşandığı kaydedildi.

400 yıllık tarihi çarşı ilk kez kapılarını kapattı

"İNSAN SAĞLIĞI DAHA ÖNEMLİ"

Esnaf, kendi ekonomik durumlarının bu kapatmaya elverişli olmadığını ancak insan sağlığının daha önemli buldukları için bu kararı aldıklarını belirterek, salgın geçtikten sonra aynı coşku ile işlerine devam edecekleri günleri beklediklerini belirtti.

400 yıllık tarihi çarşı ilk kez kapılarını kapattı

"ESNAF KENDİ İŞ YERLERİNİ KAPATTI"

Gaziantep Bakırcılar ve Sedefçiler Odası Başkanı Celal Açık, esnafın salgın riskine karşı çarşı iş yerini kapatma kararı aldığını belirterek, "Asırlardır ilk defa çekiç sesleri burada susmuş durumda. Koronavirüs salgınından dolayı biz de kendi tedbirlerimizi aldık ve esnafımız iş yerlerini kapattı" dedi.

400 yıllık tarihi çarşı ilk kez kapılarını kapattı

"ÇARŞI, KENTİN SİMGESİ"

Kentin simgeleri arasında yerini alan ve turistlerin ilgi odağı olan çarşının 400 yıllık geçmişe sahip olduğunu anlatan Celal Açık, "Burası dünyanın en güzel tarihi çarşılarından birisidir. Buranın 400 yılın üzerinde bir tarihi var. Bu çarşıda tarihte hiç böyle çekiç seslerinin sustuğu görülmemiştir. Ben 43 yıldır bu işi yapıyorum ve ilk kez bu çarşı sessizliğe büründü. Eski ustalarımız ile konuştuğumuz zaman onlar da aynı şeyi söylüyor.'' diye konuştu.

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