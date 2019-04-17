taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.731
Euro
6.50265
Altın
1276.045
Borsa
97693.61
Gram Altın
235.844

Work And Travel bavulu nasıl hazırlanır

Amerika'da yazın hem gezip hem çalışma fırsatı sunan uluslararası programın yolcuları için geri sayım başladı. Bavullar hazır mı?

Özel İçerik | 17.04.2019 - 15:52..
  1. Haberler
  2. Seyahat
Whatsapp ile paylaş

Selen KALDIRIM/ [email protected]

Work and Travel dil programı, kuşkusuz kendi basının çaresine bakma içgüdüsüyle gidilmesi gereken bir tecrübe. Alaska’ya gidip, 3 ay boyunca günde 15 saat boyunca balık temizleyip 5 bin dolar kazanan insanlar tanıyorum. Türkiye'ye döndüğünde buna değdiğini anlayacaksın; askerlik gibi anlatacak çok anın olacak.

ÖNCE PARA, SONRA SEYAHAT

Birçok firma Amerika’ya yollayıp 'ne haliniz varsa görün' politikası uygulamakta. Doğru acentayla hareket ettiğine emin olmadan yola çıkma. Güzel haberse, Amerika’ya en kolay alınabilen vize türü bu tarz öğrenci programlarında veriliyor. 3 ay çalışma süren bittikten sonra ABD sana 1 aylık seyahat hakkı tanıyor. İşte bu kısımda parayı ezme faaliyetine başlıyorsun.

Work And Travel bavulu nasıl hazırlanır

NEYE İHTİYACIN VAR

Bugün sana  mükemmel bir bagajın nasıl hazırlanacağını anlatıp, zamandan, yerden ve ağırlıktan tasarruf etme konusunda bazı ipuçları vereceğim.

Seyahat etmenin en meşakkatli yanı kuşkusuz mantıklı bir bavul hazırlamak. Çünkü strese giriyoruz, yeterince yerimiz ve taşıma imkanımız yok. İşe, hava durumuna, mekana ve planlanan etkinliklere bağlı olarak bir liste yaparak başlamak lazım.

Work And Travel bavulu nasıl hazırlanır

KOMBİNLEYECEĞİN KIYAFETLER AL

Yanına her ne alırsan al, jafjaflı renkler ve aşırı gösterişli kıyafetlerden uzak dur. İnan bana kullanmaya ihtiyacın olmayacak. Yurt dışında gösteriş modası Bloggerlardan ibaret. İnanın bir hafta boyunca aynı kot-tşörtü giyen insanlarla tanışacaksın. Topuklu ayakkabını ayrı, sporunu ayrı, terliğini ayrı koymana bile gerek yok. Kullanışlı iki ayakkabı işini görür.

Elbiselerin kullanışlı ve basit parçalar olsun. Siyah, beyaz, gri gibi tonları tercih et ki rahat kombinleyebilesin.

Bavul nasıl hazırlanmaz (TEMSİLİ)

Work And Travel bavulu nasıl hazırlanır

AZ VE ÖZ EŞYA

Temel ihtiyaçların bavula koyacağın ilk ve ana materyallerdir; diş fırçan, bakım malzemelerin, elektronik cihazların... hepsi için yer var. Ekstra ve yedekler için yer açmamaya çalış; gittiğin yerde bunları zaten temin edebilirsin.

MİNİMUM GÖTÜR ZATEN ALIŞVERİŞ YAPACAKSIN

Work and Travel programının vazgeçilmez kanunlarından biri de, kuşkusuz eve dönüşte atılmaya mahkum eşyalar... Üç ay boyunca çalışıp dolar kazanacağını düşün. Muhtemelen iş yerinde giyeceğin bir üniforman olacak. Bir bakacaksın ki her gün aynı şeyleri giyiyorsun.

Çalışma kısmı bittikten sonra son günlerini seyahat ederek geçireceksin. Mutlaka ucuz ürünlere denk gelip, Türkiye'den türlü vergisiyle aldığın markalara sahip olacaksın. İşte bu noktada bavulda yer açman gerekecek. Sana başında 'az ve öz git demiştim' derim.

Work And Travel bavulu nasıl hazırlanır

KISA KISA PRATİK BİLGİLER

Bavul içinde en ağır şeyleri organize ederek çantanın en altına koyun.

Tüm alanlardan yararlanın: ayakkabıların içine hassas şeyler veya çorap koyabilirsin; Örneğin gözlük kapağının içine kulaklık sığdırmak gibi.

Kıyafetlerini katlamak yerine sar. Daha az yer kaplar ve daha az kırışır.

Bagajda yer kazanmak için tüm hacimli eşyaları giy.

Seyahatindeki alışveriş ve hediyelik eşyalara biraz daha boş yer bırak.

Paketleme küpleri kullan. Bu küçük çantalar, giysilerinizi küçük tutmana yardımcı olur.

Yara bandı, antibiyotik krem, ishal önleyici, ağrı kesici, steril bir bandaj ve alerjisi olanlar için gerekli ilaçları eksik etme.

Priz dönüştürücü, bir adet adaptör, kulaklık gibi elektronik aletlerini güzelce sar.

Şimdiden iyi tatiller!

Work And Travel bavulu nasıl hazırlanır

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu tokalaştı

Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu tokalaştı

348
Canlı yayında mazbata tartışması

Canlı yayında mazbata tartışması

214
Yunanistan'da Iniohos 2019 tatbikatı

Yunanistan'da Iniohos 2019 tatbikatı

134
AK Parti'nin YSK'ya sunduğu itiraz dilekçesi

AK Parti'nin YSK'ya sunduğu itiraz dilekçesi

251
Ajax Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'u eledi

Ajax Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'u eledi

39
S-400'ler Ankara ve İstanbul'a konuşlandırılacak

S-400'ler Ankara ve İstanbul'a konuşlandırılacak

121
HDP'den Diyarbakır'da provokasyon

HDP'den Diyarbakır'da provokasyon

290
[+] Görüş bildir