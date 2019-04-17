Work And Travel bavulu nasıl hazırlanır

Work and Travel dil programı, kuşkusuz kendi basının çaresine bakma içgüdüsüyle gidilmesi gereken bir tecrübe. Alaska’ya gidip, 3 ay boyunca günde 15 saat boyunca balık temizleyip 5 bin dolar kazanan insanlar tanıyorum. Türkiye'ye döndüğünde buna değdiğini anlayacaksın; askerlik gibi anlatacak çok anın olacak.

ÖNCE PARA, SONRA SEYAHAT

Birçok firma Amerika’ya yollayıp 'ne haliniz varsa görün' politikası uygulamakta. Doğru acentayla hareket ettiğine emin olmadan yola çıkma. Güzel haberse, Amerika’ya en kolay alınabilen vize türü bu tarz öğrenci programlarında veriliyor. 3 ay çalışma süren bittikten sonra ABD sana 1 aylık seyahat hakkı tanıyor. İşte bu kısımda parayı ezme faaliyetine başlıyorsun.

NEYE İHTİYACIN VAR

Bugün sana mükemmel bir bagajın nasıl hazırlanacağını anlatıp, zamandan, yerden ve ağırlıktan tasarruf etme konusunda bazı ipuçları vereceğim.

Seyahat etmenin en meşakkatli yanı kuşkusuz mantıklı bir bavul hazırlamak. Çünkü strese giriyoruz, yeterince yerimiz ve taşıma imkanımız yok. İşe, hava durumuna, mekana ve planlanan etkinliklere bağlı olarak bir liste yaparak başlamak lazım.

KOMBİNLEYECEĞİN KIYAFETLER AL

Yanına her ne alırsan al, jafjaflı renkler ve aşırı gösterişli kıyafetlerden uzak dur. İnan bana kullanmaya ihtiyacın olmayacak. Yurt dışında gösteriş modası Bloggerlardan ibaret. İnanın bir hafta boyunca aynı kot-tşörtü giyen insanlarla tanışacaksın. Topuklu ayakkabını ayrı, sporunu ayrı, terliğini ayrı koymana bile gerek yok. Kullanışlı iki ayakkabı işini görür.

Elbiselerin kullanışlı ve basit parçalar olsun. Siyah, beyaz, gri gibi tonları tercih et ki rahat kombinleyebilesin.

Bavul nasıl hazırlanmaz (TEMSİLİ)

AZ VE ÖZ EŞYA

Temel ihtiyaçların bavula koyacağın ilk ve ana materyallerdir; diş fırçan, bakım malzemelerin, elektronik cihazların... hepsi için yer var. Ekstra ve yedekler için yer açmamaya çalış; gittiğin yerde bunları zaten temin edebilirsin.

MİNİMUM GÖTÜR ZATEN ALIŞVERİŞ YAPACAKSIN

Work and Travel programının vazgeçilmez kanunlarından biri de, kuşkusuz eve dönüşte atılmaya mahkum eşyalar... Üç ay boyunca çalışıp dolar kazanacağını düşün. Muhtemelen iş yerinde giyeceğin bir üniforman olacak. Bir bakacaksın ki her gün aynı şeyleri giyiyorsun.

Çalışma kısmı bittikten sonra son günlerini seyahat ederek geçireceksin. Mutlaka ucuz ürünlere denk gelip, Türkiye'den türlü vergisiyle aldığın markalara sahip olacaksın. İşte bu noktada bavulda yer açman gerekecek. Sana başında 'az ve öz git demiştim' derim.

KISA KISA PRATİK BİLGİLER

Bavul içinde en ağır şeyleri organize ederek çantanın en altına koyun.

Tüm alanlardan yararlanın: ayakkabıların içine hassas şeyler veya çorap koyabilirsin; Örneğin gözlük kapağının içine kulaklık sığdırmak gibi.

Kıyafetlerini katlamak yerine sar. Daha az yer kaplar ve daha az kırışır.

Bagajda yer kazanmak için tüm hacimli eşyaları giy.

Seyahatindeki alışveriş ve hediyelik eşyalara biraz daha boş yer bırak.

Paketleme küpleri kullan. Bu küçük çantalar, giysilerinizi küçük tutmana yardımcı olur.

Yara bandı, antibiyotik krem, ishal önleyici, ağrı kesici, steril bir bandaj ve alerjisi olanlar için gerekli ilaçları eksik etme.

Priz dönüştürücü, bir adet adaptör, kulaklık gibi elektronik aletlerini güzelce sar.

Şimdiden iyi tatiller!