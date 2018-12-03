Takla atan otomobilden burnu bile kanamadan çıktı

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Fransa'da şiddet olayları tavan yaptı

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1 Selçuk: Engellilerin gelişimi için desteğe ihtiyaç var Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Engelli bireylerin sosyal yaşama uyum sağlamaları, kendi kimliklerini kazanmaları ve kendilerini her yönden geliştirmeleri için büyük destek lazım" dedi.

2 Fransa'da yaşlı bir kadın polis gazı nedeniyle öldü Fransa'da yaşanan olaylarda bilanço artmaya devam ediyor. Yaşlı bir kadın polisin gazlı müdahalesinden zehirlenerek hayatını kaybetti.

3 Ginkgo biloba nedir Ginkgo biloba; Çin'de keşfedilerek tüm Avrupa'ya yayılan bu bitki Eczacılıkta yaygın olarak kullanılıyor.

4 Murat Yeni: Örgüt bizi vitrin olarak kullandı FETÖ'ye ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan, Murat Yeni, savcılık ifadesinde örgütün etkinliklerinde kendilerini vitrin olarak kullandığını anlattı.

5 Rusya ile ’Dostluk Anlaşması’ feshediliyor Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Rusya ile yaşanan krizden sonra Dostluk, İşbirliği ve Ortaklık Anlaşması'nı kaldırmak için parlamentoya sundu.

6 Diliyle alnını yalayabilen Nepalli Nepal'de yaşayan Yagya Bahadur Katuwal, "Dünyanın en uzun diline sahip olduğunu" iddia ediyor.