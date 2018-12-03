Takla atan otomobilden burnu bile kanamadan çıktı

Kaza saat 15.30 sıralarında Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karşıyaka Köprüsü üzerinden Alparslan Türkeş Bulvarı üzerine çıkan S.E. yönetimindeki traktör, bulvar üzerinde seyreden S.D. yönetimindeki otomobile yandan çarptı.
ARAÇTAN KENDİSİ ÇIKTI
Çarpma sonucu otomobil takla attı. Kazayı fark eden vatandaşlar durumu hemen polis ekiplerine haber verdi. Takla atan otomobilin sürücüsü burnu bile kanamadan otomobilden kendi imkanları ile dışarı çıktı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.