Niğde, geliştirdiği 2 patates tohumunu satışa sundu

Niğde'de 2005 yılından bu yana yürütülen ıslah çalışmalarıyla geliştirilen ve tescillenen tohumluk 10 yerli patates çeşidinden ikisinin özel sektöre satışı yapıldı.

Patates Araştırma Enstitüsü Müdürü Uğur Pırlak, enstitüde düzenlenen törende, Tarım ve Orman Bakanlığının desteğiyle sürdürülen ıslah çalışmaları neticesinde ilk patates çeşitlerinin 2015'te tescil edildiğini söyledi.

YERLİ VE MİLLİ PATATES

Şu ana kadar yerli 10 patates çeşidini ülke tarımına kazandırdıklarını belirten Pırlak, şöyle dedi:

"Geçen yıl Türkiye'de ilk kez 4 çeşidimizin özel sektöre devir işlemlerini gerçekleştirmiştik. Bu yıl yine 2 yerli ve milli patates çeşidi 'Leventbey' ve 'Muratbey'in özel sektöre devir işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Söz konusu çeşitlerimizin depo dayanıklılıkları oldukça yüksek, verimli, orta erkenci grupta yer alan, pazarlanabilir yumru oranı yüzde 94. İnşallah bu çeşitlerimizin de devreye girmesiyle üreticilerimizin maliyetlerinin oldukça aşağı düşeceğini düşünüyoruz. Yerli firmamız olan Selanik Tohumculuk tarafından söz konusu çeşitlerimiz ihale yoluyla alındı. Bu çeşitleri, tohumluk yumruları çoğaltarak sertifikalı hale getirecekler ve kıymetli üreticilerimizle buluşturacaklar."

'Leventbey' ve 'Muratbey' gelecek yıl çiftçinin kullanımına sunulacak VİDEO





Selanik Tohumculuk Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Bengi de daha önce 3 yerli çeşidi aldıklarını ve çoğaltımına başladıklarını ifade etti.

"Leventbey" ve "Muratbey"i de aldıklarını dile getiren Bengi, "Yerli ve milli çeşitleri çoğaltmaktan gururluyuz. Ülke tarımına kazandıracağız. Şu anda elimizde fazla materyal olmamasına rağmen bu çeşitlerimizi çoğaltıp önümüzdeki yıl çiftçilere satışına başlayacağız." diye konuştu.